Телефон перестал автоматически менять яркость: почему экран одинаково светит и ночью, и на солнце
ПроКазань
Раньше дисплей сам становился ярче на улице и приглушался вечером, а теперь уровень подсветки почти не меняется. В темной комнате экран слепит глаза, а под солнцем изображение приходится разглядывать.
Первое, что стоит проверить, — автоматическую яркость. Эта функция использует датчик освещенности и подстраивает экран под окружающие условия.
Проверьте автоматическую яркость
На Android нужный переключатель обычно находится в настройках дисплея и может называться «Автояркость», «Адаптивная яркость» или похожим образом. Расположение зависит от производителя смартфона.
На iPhone автоматическая яркость находится в параметрах универсального доступа, в разделе настроек дисплея и размера текста.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для быстрой проверки я бы включил автояркость, установил экран примерно на средний уровень и перешел из темной комнаты к окну. Если яркость совсем не реагирует на заметное изменение освещения, стоит проверить область датчиков».
Датчику может мешать стекло
Датчик освещенности обычно расположен в верхней части смартфона. Грязь, неудачно установленное защитное стекло или пленка способны мешать ему правильно оценивать освещение.
Протрите верхнюю часть экрана и посмотрите, не закрывает ли защитный аксессуар область камеры и датчиков. Особенно стоит проверить это, если проблема появилась сразу после замены стекла.
Экран может менять яркость не только из-за освещения
При сильном нагреве некоторые смартфоны временно ограничивают максимальную яркость, чтобы снизить температуру устройства. Поэтому ситуация, когда ползунок установлен высоко, а дисплей все равно выглядит тусклым, не всегда связана с автояркостью.
Также не стоит путать яркость с ночными режимами экрана. Функции защиты зрения могут делать изображение теплее или менять его внешний вид по расписанию, но работают иначе.
Если автояркость включена, верхняя часть экрана чистая, а дисплей совершенно не реагирует на переход из темноты на яркий свет, перезагрузите смартфон и проверьте обновления системы. Если проблема появилась после падения или ремонта экрана, причиной уже может быть датчик освещенности — тогда понадобится диагностика.
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