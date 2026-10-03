Технологии

Телефон перестал автоматически менять яркость: почему экран одинаково светит и ночью, и на солнце

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон перестал автоматически менять яр...

ПроКазань

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Раньше дисплей сам становился ярче на улице и приглушался вечером, а теперь уровень подсветки почти не меняется. В темной комнате экран слепит глаза, а под солнцем изображение приходится разглядывать.

Первое, что стоит проверить, — автоматическую яркость. Эта функция использует датчик освещенности и подстраивает экран под окружающие условия.

Проверьте автоматическую яркость

На Android нужный переключатель обычно находится в настройках дисплея и может называться «Автояркость», «Адаптивная яркость» или похожим образом. Расположение зависит от производителя смартфона.

На iPhone автоматическая яркость находится в параметрах универсального доступа, в разделе настроек дисплея и размера текста.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для быстрой проверки я бы включил автояркость, установил экран примерно на средний уровень и перешел из темной комнаты к окну. Если яркость совсем не реагирует на заметное изменение освещения, стоит проверить область датчиков».

Датчику может мешать стекло

Датчик освещенности обычно расположен в верхней части смартфона. Грязь, неудачно установленное защитное стекло или пленка способны мешать ему правильно оценивать освещение.

Протрите верхнюю часть экрана и посмотрите, не закрывает ли защитный аксессуар область камеры и датчиков. Особенно стоит проверить это, если проблема появилась сразу после замены стекла.

Экран может менять яркость не только из-за освещения

При сильном нагреве некоторые смартфоны временно ограничивают максимальную яркость, чтобы снизить температуру устройства. Поэтому ситуация, когда ползунок установлен высоко, а дисплей все равно выглядит тусклым, не всегда связана с автояркостью.

Также не стоит путать яркость с ночными режимами экрана. Функции защиты зрения могут делать изображение теплее или менять его внешний вид по расписанию, но работают иначе.

Если автояркость включена, верхняя часть экрана чистая, а дисплей совершенно не реагирует на переход из темноты на яркий свет, перезагрузите смартфон и проверьте обновления системы. Если проблема появилась после падения или ремонта экрана, причиной уже может быть датчик освещенности — тогда понадобится диагностика.

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