Технологии

Смартфон сам меняет громкость звонка: какая функция может делать его тише без вашего участия

Дима Кошкин Автор статьи
Почему смартфон самостоятельно уменьшает громко...

ПроКазань

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Утром звонок слышно из соседней комнаты, а спустя несколько часов телефон начинает звонить заметно тише. При этом владелец уверен, что ползунок громкости не трогал.

Причина не всегда в динамике. На смартфоне могут работать функции, которые меняют поведение звонка автоматически, а иногда громкость случайно регулируется физическими кнопками.

На iPhone проверьте распознавание внимания

На совместимых iPhone функции распознавания внимания могут уменьшать громкость некоторых оповещений, когда смартфон определяет, что пользователь смотрит на экран. Поэтому звонок сначала звучит громко, а затем становится тише.

Соответствующий параметр связан с Face ID и распознаванием внимания. Отключать его необязательно — сначала стоит проверить, происходит ли снижение громкости именно после взгляда на телефон.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для проверки я бы положил телефон на стол и позвонил на него с другого номера, не глядя на экран. Затем повторил тест, взяв смартфон в руки. Такой эксперимент быстро показывает, связано ли изменение громкости с автоматической функцией».

Проверьте кнопки громкости

На iPhone кнопкам можно разрешить изменять громкость звонка. В этом случае ее легко случайно уменьшить, регулируя звук привычным способом.

На Android поведение клавиш зависит от модели и версии системы. Откройте настройки звука и отдельно проверьте ползунок громкости звонка — он может отличаться от громкости музыки и видео.

Не перепутайте громкость с режимами звука

«Не беспокоить», режим сна и другие сценарии могут менять то, какие звонки и уведомления слышны. На некоторых Android-смартфонах производители добавляют собственные автоматические режимы и расписания.

Если проблема возникает примерно в одно и то же время, проверьте активные режимы и автоматизации.

Сначала выставьте нужную громкость звонка в системных настройках и проведите тест со второго телефона. Если ползунок действительно самостоятельно меняет положение даже без нажатия кнопок, снимите чехол и проверьте клавиши: заедающая кнопка тоже способна регулировать звук. Если она нажимается плохо или срабатывает сама, смартфону может потребоваться ремонт.

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