Технологии

Смартфон сам переключается с Wi-Fi на мобильную сеть: почему интернет может незаметно расходовать трафик

Дима Кошкин Автор статьи
Почему смартфон самостоятельно переходит с Wi-F...

ПроКазань

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Телефон лежит дома рядом с роутером, но мобильный трафик продолжает расходоваться. Пользователь замечает это только в статистике оператора или после предупреждения о заканчивающемся пакете гигабайтов.

Одна из причин — автоматическое переключение между Wi-Fi и мобильной сетью. Если смартфон решает, что беспроводное соединение слишком медленное или через него пропал интернет, он может подключить мобильные данные.

Проверьте функцию переключения сети

На Android название зависит от производителя. В настройках Wi-Fi могут встречаться функции интеллектуального выбора сети, автоматического перехода на мобильные данные или использования сотовой связи при плохом Wi-Fi.

На iPhone похожую задачу выполняет «Помощь Wi-Fi». Она позволяет использовать сотовую связь, если подключение по Wi-Fi работает недостаточно хорошо.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы сначала посмотрел статистику мобильного трафика за последние дни. Там можно увидеть, какие приложения потратили больше всего гигабайтов. Это полезнее, чем просто отключить мобильный интернет и не понять причину расхода».

Полный значок Wi-Fi еще ничего не гарантирует

Смартфон может отлично связываться с роутером, но сам роутер в этот момент теряет доступ в интернет. Внешне Wi-Fi продолжает отображаться как подключенный.

Если переход на мобильную сеть происходит дома регулярно, проверьте интернет на другом устройстве в тот же момент. Так можно отличить проблему смартфона от сбоя роутера или провайдера.

Посмотрите, кто расходует гигабайты

В настройках Android и iPhone доступна статистика использования мобильных данных приложениями. Особое внимание стоит обратить на видеосервисы, социальные сети, облачные хранилища и программы, которые загружают большие файлы.

Для отдельных приложений можно запретить использование сотовых данных. Это пригодится, например, если резервные копии фотографий или тяжелые загрузки должны выполняться только через Wi-Fi.

Полностью отключать мобильный интернет дома необязательно. Сначала проверьте автоматическое переключение сети и статистику трафика. Если смартфон постоянно отказывается от Wi-Fi даже рядом с роутером, стоит уже проверить стабильность самой домашней сети.

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