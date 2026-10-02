Сукук для промпарка Татарстана заинтересовал зарубежных инвесторов

Иностранные инвесторы уже подписались на облигации сукук, которые Татарстан выпустил для финансирования производственного здания одного из промышленных парков республики. Об этом на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития рассказал заместитель премьер-министра Татарстана, министр экономики Мидхат Шагиахметов.

Он уточнил, что структурирование выпуска и сама подписка уже идут. Зарубежные участники проявили интерес к инструменту партнёрского финансирования, и это, по словам министра, заметный сигнал для республики.

Шагиахметов подчеркнул: сукук сегодня работает как удобный механизм, который позволяет инвесторам из других стран заходить напрямую в Россию и в Татарстан через партнёрское финансирование. Именно на это и рассчитан выпуск, привязанный к конкретному объекту — производственному зданию промышленного парка.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал лидером по выдаче средств в рамках партнёрского финансирования: за полгода в России выдали 9,3 миллиарда рублей.