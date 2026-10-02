Экономика

Сукук для промпарка Татарстана заинтересовал зарубежных инвесторов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Иностранные инвесторы уже подписались на облигации сукук, которые Татарстан выпустил для финансирования производственного здания одного из промышленных парков республики. Об этом на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития рассказал заместитель премьер-министра Татарстана, министр экономики Мидхат Шагиахметов.

Он уточнил, что структурирование выпуска и сама подписка уже идут. Зарубежные участники проявили интерес к инструменту партнёрского финансирования, и это, по словам министра, заметный сигнал для республики.

Шагиахметов подчеркнул: сукук сегодня работает как удобный механизм, который позволяет инвесторам из других стран заходить напрямую в Россию и в Татарстан через партнёрское финансирование. Именно на это и рассчитан выпуск, привязанный к конкретному объекту — производственному зданию промышленного парка.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал лидером по выдаче средств в рамках партнёрского финансирования: за полгода в России выдали 9,3 миллиарда рублей.

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