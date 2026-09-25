Экономика

Япония выделит около $95 млн на перестройку НПЗ под нефть вне Ближнего Востока

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Правительство Японии готовит меры поддержки НПЗ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Предварительный объем субсидий, которые правительство Японии готово направить частным нефтеперерабатывающим компаниям, оценивается в 15 миллиардов иен — это примерно $95 миллионов. Цифра может быть пересмотрена в сторону увеличения. Меры, которые пока находятся в разработке, призваны помочь предприятиям принимать сырье из разных регионов мира: сейчас большая часть из 19 действующих в стране НПЗ исторически спроектирована под ближневосточную нефть, на которую еще недавно приходилось порядка 90% всего импорта. Чтобы перейти на сырье из других регионов, оборудование придется перенастраивать, в частности рассчитывать на другое содержание серы.

Курс на диверсификацию поставок заметен и в статистике. Если по итогам 2025 года доля ближневосточной нефти в японском импорте составляла 82,6%, то в июне 2026 года США вышли на второе место среди поставщиков с 32,2% (20,44 млн баррелей), а на ближневосточные страны в совокупности пришлось 62,3%. Годом ранее расклад был иным: ОАЭ занимали первое место с 43,3%, Саудовская Аравия — второе с 39,3%, а доля США не превышала 3,8%.

Поставки в Японию наращивают и другие страны: Эквадор (1,9%), Россия (1,2%), Австралия (1,2%), Малайзия (0,6%) и Южный Судан (0,4%). В июне танкер с 36 тысячами килолитров южносуданской нефти пришел в порт Имабари в префектуре Эхимэ, а судно с аляскинской нефтью — в Токийский залив. Переключение на альтернативные источники японские энергокорпорации форсируют на фоне блокады Ормузского пролива, а сама Япония хочет вложиться в нефтепроводы, которые позволят обходить этот маршрут.

НиК отмечает, что модернизация ради диверсификации источников сырья — понятная позиция, но одновременно это сигнал: Страна Восходящего солнца не рассчитывает на полное восстановление ближневосточных поставок даже в отдаленной перспективе. Кроме того, Япония, очевидно, еще сильнее углубит свою зависимость от США.

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