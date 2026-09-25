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В Казани появилась новая точка туристических маршрутов по Татарстану

Служба новостей Автор статьи

Центр уникального мастерства в Казани стал стартовой площадкой для туристических маршрутов по Татарстану. 25 сентября отсюда начали путешествие 150 участников экскурсионной программы в Свияжск.

Перед отправлением гостей познакомили с самим ЦУМом: показали открытые мастерские, рассказали о традиционных ремеслах и работе современных мастеров. Таким образом, знакомство с культурой республики началось еще до основной части поездки.

Сегодня в Центре уникального мастерства работают мастерские по 18 направлениям народных художественных промыслов и ремесел: от гончарного и ювелирного дела до кожевенного производства и художественного ткачества. Посетители могут наблюдать за работой мастеров, общаться с ними, а на мастер-классах самостоятельно создать сувенир.

Для ЦУМа включение в туристические маршруты стало новым направлением работы. Центр планирует развивать сотрудничество с туроператорами и принимать организованные группы на постоянной основе.

«Мы хотим, чтобы знакомство гостей с Татарстаном начиналось с людей, которые сохраняют и развивают его ремесленные традиции. ЦУМ может стать для путешественников первой точкой встречи с культурой», — отметил руководитель проекта Центра уникального мастерства Ранко Тепавчевич.

Первым таким маршрутом стала поездка в Свияжск, организованная экскурсионным центром музея-заповедника «Остров-град Свияжск» совместно с Казанским инновационным университетом. После знакомства с ЦУМом участники отправились на остров-град, где для них подготовили обзорную экскурсию, посещение монастырей и интерактивную программу.

По словам руководителя экскурсионного центра Гумера Сафина, опыт планируют продолжить, сделав посещение Центра уникального мастерства постоянной частью маршрутов в Свияжск.

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