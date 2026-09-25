NVIDIA запатентовала нейросеть для диагностики проблем с видеокартами

Патентный документ NVIDIA описывает нейросетевую систему, которая самостоятельно находит неполадки в работе графического адаптера и предлагает способы их устранить. На патент обратил внимание портал Respawn First, он же сообщил о нём.

Взаимодействие с нейросетью строится на обычных запросах на естественном языке. Разработчикам не придётся осваивать сложные технические инструменты, а система при этом анализирует состояние видеокарты и выявляет проблемы, влияющие на производительность.

Согласно документу, механизм допускает интеграцию в игровые проекты ещё на этапе их разработки. Ожидается, что это сократит время на оптимизацию и улучшит стабильность работы игр на различных конфигурациях.

Официальных заявлений о сроках внедрения технологии NVIDIA пока не делала. Информация о патенте стала известна благодаря вниманию стороннего портала к самому документу.