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Плутоний со дна Чёрного моря оказался безопасным следом чернобыльской аварии

Служба новостей Автор статьи
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Учёные из Севастополя установили природу радиоактивных элементов на дне Чёрного моря. Исследование показало, что найденный там плутоний имеет реакторное происхождение и напрямую связан с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Концепция «вторичного загрязнения», ранее применявшаяся к цезию-137, подтвердилась и для плутония. Анализ изотопной композиции показал, что вещество попало в акваторию в два этапа — в начале 2000-х и 2010-х годов. В этот период дожди и речной сток смыли остатки осадков 1986 года с прилегающих территорий в бассейн Дуная и Днепра, которые затем вынесли их в море.

Несмотря на наличие искусственного элемента, учёный успокоил общественность: уровни радиации в глубоководных осадках на порядки ниже санитарных норм России. Изучение таких «архивов» позволяет специалистам отслеживать естественные пути миграции радионуклидов и оценивать состояние экосистем спустя десятилетия после техногенных аварий, сообщает "Самара Онлайн 24".

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