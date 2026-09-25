Пять храмов Лаишевского района Татарстана включат в реестр ОКН

Пять храмов Лаишевского района пополнят Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Решение приняли по итогам историко-культурных экспертиз, сообщает Комитет Татарстана по охране ОКН. В список войдут одна мечеть и четыре церкви.

Самый старый из памятников — Преображенская церковь в селе Большие Кабаны. Ее постройка относится к первой половине XVIII века, а само село известно со времен Казанского ханства. На том же месте в 1560 году освятили деревянную церковь Преображения Господня.

Памятником признают и мечеть на улице Горького в селе Кирби. Эклектичное полихромное здание появилось в 1873 году, а после пожара его отстроили заново в 1908-м на деньги казанского купца Салиха Губайдуллина. В обеих святынях богослужения не прерывались даже в советские годы.

В реестр также включат Ильинскую церковь 1820 года из села Песчаные Ковали, Покровскую церковь 1901—1906 годов в Тарлашах и еще одну Покровскую церковь 1895 года в Сокурах. Автор последней — архитектор Федор Малиновский. Ее возвели в родном селе поэта Гавриила Державина на средства казанского купца Павла Щетинкина и прихожан.

Ранее в Лаишевском районе статус объекта культурного наследия получила Гурьевская церковь в селе Ташкирмень. Богослужения в ней возобновились сравнительно недавно — с 2005 года.