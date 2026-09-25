Технологии

Учёные выяснили, почему паракасцы не использовали лук и стрелы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Археологи так и не обнаружили в долинах Палпы на тихоокеанском побережье Перу ни одного древнего лука или стрелы. Причины этого разобрали авторы исследования, опубликованного в Journal of Archaeological Method and Theory: они проанализировали около 200 обсидиановых наконечников и выяснили, что все они слишком толстые для стрел.

Скорее всего, речь идёт о наконечниках дротиков, которые запускали с помощью копьеметалки. Пращи также широко представлены среди археологических находок, а вот изображения луков отсутствуют и в известных произведениях искусства паракасцев, живших здесь около двух тысяч лет назад.

Объяснение может крыться в материалах. Для хорошего лука нужна гибкая и одновременно прочная древесина, а местные деревья, включая мескит и акацию, отличаются жёсткой и ветвистой структурой, плохо подходящей для такого оружия. Пращу же изготовить было гораздо проще из доступных материалов.

Есть и другая версия: пращи и копьеметалки могли быть частью устоявшейся воинской традиции, от которой паракасцы не отказывались даже после знакомства с другими технологиями. Исследование ставит под сомнение идею о единой военной лестнице от копья и пращи к луку и далее к более сложному оружию: выбор зависел от окружающей природы, доступных материалов и культурных привычек.

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