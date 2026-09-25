Технологии

Microsoft отказалась от бренда Copilot+ для компьютеров

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Microsoft больше не будет использовать приставку Copilot+ в названиях компьютеров. Отказ от этой торговой марки в интервью изданию Windows Central подтвердил вице-президент подразделения Surface Бретт Острум. При этом будущие устройства на Windows 11 сохранят поддержку функций искусственного интеллекта.

Наименование появилось в 2024 году: тогда корпорация начала выпускать компьютеры Copilot+ с поддержкой ИИ-функций и требовала от партнёров использовать этот бренд для собственных устройств. Осенью 2026 года выяснилось, что компания от него отказалась.

Редактор Windows Central Зак Боуден заявил, что марка Copilot+ PC не прижилась на рынке, а компьютеры с поддержкой Copilot фактически провалились в продаже. Он также отметил, что ни один компьютер Microsoft Surface из выпущенных в 2026 году не имеет приставки Copilot+, хотя для устройств 2025 года корпорация это наименование применяла.

В конце сентября журналисты издания PCWorld сообщили, что в Windows есть встроенные инструменты, способные решить большинство связанных с компьютером проблем. В первую очередь к ним отнесли функцию «Устранение неполадок».

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