Росатом изготовил второй реактор РИТМ-200С для плавучей АЭС ПЭБ-106

Изготовление второго реактора РИТМ-200С для новой плавучей атомной электростанции завершено. Установку собрали на заводе «ЗиО-Подольск», она предназначена для плавучего энергоблока ПЭБ-106, который будет снабжать электроэнергией крупный медный кластер на Чукотке.

В конструкции ПЭБ-106 заложены два реактора РИТМ-200С. Первый из них был готов в мае 2026 года и уже находится на верфи. После монтажа энергоблок обеспечит питание промышленного кластера на Русском Севере.

По словам гендиректора «ЗиО-Подольск» Антона Лебедева, 2026 год стал для предприятия знаковым: завод впервые изготовил комплект РИТМов для атомного плавучего энергоблока, а также установил рекорд — за неполный год выпущено четыре установки семейства РИТМ, ещё пять находятся в производстве. «Это важный шаг в развитии малой атомной энергетики во всём мире», — приводит его слова Росатом.

РИТМ-200 — новейшая судовая реакторная установка для атомного ледокольного флота. Она в 1,5 раза компактнее и значительно мощнее аналогов предыдущих поколений, что позволяет ледоколам работать как на глубокой воде, так и в устьях северных рек. Всего изготовлено 16 РИТМов, 8 из них уже эксплуатируются на ледоколах «Арктика», «Урал», «Сибирь» и «Якутия», ещё 12 установок находятся на разных этапах сборки.