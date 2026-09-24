Google Pay запустят в Узбекистане в октябре 2026 года

Запуск сервиса Google Pay в Узбекистане запланирован на октябрь 2026 года. Тестирование уже ведут двенадцать узбекских банков, а сам сервис, как ожидается, поможет снизить долю наличного оборота и повысить прозрачность финансовой системы. Планы озвучены в ходе визита руководителя Администрации президента республики Саиды Мирзиёевой в США.

Там она провела переговоры с вице-президентом Google Караном Бхатией — обсуждались перспективы искусственного интеллекта, кибербезопасности, облачных решений и больших данных. Отдельная тема — внедрение узбекского языка в языковые модели платформы Google Cloud Gemini, что даст местным разработчикам возможность создавать продукты на родном языке. Кадровую базу для этого уже готовят: более 737 тысяч человек прошли курсы «Человек + ИИ» и получили сертификаты.

Вторая линия переговоров касалась инвестиций. В штаб-квартире ООН Саида Мирзиёева встретилась с главным исполнительным директором Корпорации международного финансирования развития США (DFC) Бэном Блэком, чтобы детально разобрать работу совместной инвестиционной платформы, запущенной в июне 2026 года.

В этой платформе участвуют Министерство инвестиций, промышленности и торговли, Фонд реконструкции и развития Узбекистана, а также американские институты DFC и US EXIM Bank. Сейчас стороны формируют стартовый пул реальных проектов на сумму свыше 900 миллионов долларов — это переводит экономический диалог двух стран на системную основу.