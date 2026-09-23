Кабачки еще остались после урожая: натираю их прямо в тесто — получается несладкий пирог на весь противень

Оставшиеся после урожая кабачки легко пристроить в выпечку, причем возиться с начинкой отдельно не придется. Овощи натираются прямо в тесто, туда же отправляются сыр и зелень — остается распределить массу по противню и поставить в духовку.

Пирог получается мягким внутри и румяным сверху. Его удобно нарезать квадратами и подавать вместо хлеба к супу или как самостоятельный перекус.

Что понадобится

На противень примерно 30×35 см:

кабачки — 800 г;

яйца — 4 шт.;

сметана — 150 г;

твердый сыр — 150 г;

пшеничная мука — 220–250 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

укроп или зеленый лук — небольшой пучок;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу.

Если кабачки молодые, кожицу снимать необязательно. У крупных зрелых плодов лучше удалить жесткую кожуру и рыхлую середину с крупными семенами.

Кабачки сначала нужно подготовить

Натрите кабачки на крупной терке, слегка посолите и оставьте примерно на 10 минут. Хорошо отожмите выделившийся сок руками. Кабачковая масса должна остаться сочной, но с нее не должна стекать вода. В большой миске соедините яйца, сметану и растительное масло. Добавьте измельченный чеснок, зелень и черный перец. Вмешайте отжатые кабачки и крупно натертый сыр. Соедините муку с разрыхлителем и постепенно добавьте в овощную массу. Тесто должно получиться густым: оно медленно сползает с ложки, а не льется. Застелите противень пергаментом и распределите тесто слоем примерно 2–3 см. Выпекайте при 180 градусах около 30–40 минут. Верх должен хорошо подрумяниться, а деревянная шпажка после проверки середины — выходить без сырого теста.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После терки обязательно даю кабачкам постоять с солью. За несколько минут они выделяют столько сока, что без отжима пришлось бы добавлять лишнюю муку, а пирог получился бы тяжелее».

Почему пирог бывает мокрым внутри

Основная сложность такой выпечки — количество жидкости в кабачках. Если натереть овощи непосредственно в готовое тесто вместе со всем выделившимся соком, пропорции быстро нарушаются.

Попытка исправить ситуацию дополнительной мукой тоже не всегда помогает. Ее становится слишком много, и вместо нежного овощного пирога получается плотный мучной мякиш.

Именно поэтому лучше сначала убрать из кабачков лишнюю воду, а уже потом смешивать их с остальными ингредиентами.

Не разрезайте сразу после духовки

Готовому пирогу желательно дать постоять хотя бы 10–15 минут. Горячая середина сразу после духовки остается очень нежной, поэтому при нарезке кусочки могут ломаться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для большого противня стараюсь распределять тесто одинаковым слоем, особенно по углам. Если середина получается заметно толще краев, края уже румяные, а центр приходится допекать».

Такой пирог хорош и теплым, и полностью остывшим. В тесто можно добавить немного паприки, заменить укроп зеленым луком или посыпать поверхность дополнительной горстью сыра перед духовкой.

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