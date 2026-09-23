Временную работу в Татарстане с начала 2026 года получили 11 832 подростка

Почти 12 тысяч несовершеннолетних жителей Татарстана устроились на временную работу с начала 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики. Точная цифра — 11 832 человека, такие данные ведомство приводит по состоянию на 18 сентября. Основную часть участников программы составили школьники — 10 958 человек.

Организацией занятости подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, включая летние каникулы, занимается Центр занятости Республики Татарстан. Отдельно в ведомстве отметили поддержку тех, кому найти работу сложнее: место получили 12 подростков с инвалидностью и двое детей-сирот.

В списке задач юных работников — уборка помещений и подсобные работы, благоустройство улиц и дворов, помощь на пришкольных участках и в сельском хозяйстве. Профильное образование для этого не требуется. Первый заработок — не единственный результат: ребята знакомятся с основами трудовой дисциплины.

Зарплату несовершеннолетним начисляют по Трудовому кодексу РФ — не ниже минимального размера оплаты труда и пропорционально отработанному времени.

Программа действует в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан». Она отвечает приоритетам национального проекта «Кадры», которые предполагают формирование трудовых навыков у молодежи и более широкие возможности для раннего профессионального самоопределения.