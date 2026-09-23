Технологии

Frozen Trail для ARC Raiders выйдет 8 октября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Крупнейшее за всю историю ARC Raiders обновление под названием Frozen Trail выйдет 8 октября на PS5, Xbox Series X|S и PC. Апдейт от Embark Studios будет полностью бесплатным. Ещё в мае студия приостановила ежемесячные выпуски контента, чтобы собрать силы для этого пакета.

Самой заметной локацией станет Pendola Pass — новая карта, на склоне горы которой лежит гигантский Император. Внутрь машины можно попасть и детально её изучить: так Embark хочет подчеркнуть масштаб техники ARC и дать игрокам почувствовать, что они забрались туда, где находиться не стоит. Куда опаснее Frigate — огромный летающий авианосец, появляющийся на нескольких картах; он рассчитан на опытных рейдеров, требует не только стрельбы, но и решения головоломок с саботажем, а за победу обещают редкую добычу.

На борту авианосца встретится Гидра — новый противник с тремя комплектами орудий; в игру также добавят Skulker и агрессивного Bully. Арсенал пополнят боевая винтовка Stiletto под лёгкие боеприпасы и короткоствольный револьвер Bantam. Система Weapon Amplification откроет мастерскую для глубокой модификации оружия: Burletta можно превратить в автоматическое, а Rattler научить зажигательным боеприпасам; на старте доступно 15 улучшений.

Из гаджетов появятся Grappling Hook для подъёма и спуска по зданиям, перепрыгивания пропастей и захвата противников ARC, Tether Launcher, соединяющий две точки тросом, и Yank Grenade, притягивающая врагов поблизости — это пригодится в схватках PvP. Кроме того, игроки получат скины на оружие, Frozen Trail Reward Pass, банджо, губную гармошку и фотоаппарат, переработанное дерево навыков и аванпосты — первый шаг к собственному дому на поверхности, где пока нельзя свободно гулять, зато можно выставлять мебель, ремесленные станки и добытые мелочи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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