Котлеты надоели, а фарш остался: готовлю мясные шарики в густом томатном соусе прямо на сковороде

Из обычного фарша можно приготовить ужин, который совсем не напоминает очередную порцию котлет. Формирую небольшие мясные шарики, быстро подрумяниваю их, а затем довожу до готовности прямо в густом томатном соусе.

Отдельная кастрюля не понадобится. Пока шарики тушатся, соус пропитывается мясным соком и становится достаточно густым для макарон, риса, картофельного пюре или просто свежего хлеба.

Что понадобится

На 3–4 порции:

мясной фарш — 500 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

яйцо — 1 небольшое;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

протертые томаты — 400 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

вода — 100 мл;

растительное масло — 1 ст. л.;

сушеный базилик или орегано — 1 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л. по необходимости;

соль и черный перец — по вкусу.

Если фарш достаточно влажный и хорошо держит форму, яйцо можно не добавлять. Избыток жидкости мясным шарикам тоже не нужен.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Делаю шарики небольшими — примерно с грецкий орех. Они быстрее прогреваются в соусе, поэтому не приходится долго тушить мясо и ждать, пока томаты потеряют свежий вкус».

Все готовится в одной сковороде

Половину луковицы очень мелко нарежьте или натрите. Смешайте с фаршем, яйцом и сухарями. Добавьте соль и перец. Сформируйте влажными руками небольшие шарики примерно одинакового размера. Разогрейте глубокую сковороду с растительным маслом. Выложите мясные шарики и подрумяньте их на среднем огне со всех сторон около 5–7 минут. Полностью готовить середину пока не требуется. Переложите шарики на тарелку. В той же сковороде обжарьте оставшийся мелко нарезанный лук 3–4 минуты. Добавьте чеснок и томатную пасту, прогрейте еще около минуты. Влейте протертые томаты и воду, добавьте базилик или орегано. Перемешайте и доведите соус до слабого кипения. Верните мясные шарики в сковороду. Накройте крышкой и тушите на слабом огне примерно 10 минут. Снимите крышку и готовьте еще 3–5 минут, чтобы соус загустел. Попробуйте его и при необходимости добавьте соль, перец и немного сахара, если томаты слишком кислые.

Зачем сначала обжаривать шарики

Можно положить сырой фарш непосредственно в томатный соус, но предварительное подрумянивание дает более выраженный вкус и помогает мясным шарикам лучше сохранять форму.

При этом доводить их до полной готовности во время обжаривания не нужно. Иначе после дополнительного тушения мясо может стать суховатым.

Соус тоже удобнее сначала оставить немного жидким. Пока шарики тушатся, часть воды испаряется, а томатная основа становится заметно гуще.

Фарш не нужно долго вымешивать

Если несколько минут интенсивно месить мясную массу, она становится более плотной. Для нежных мясных шариков достаточно перемешать ингредиенты только до равномерного распределения.

Не стоит и сильно сжимать заготовки при формовке.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если соус нужен особенно густой, не добавляю дополнительную томатную пасту в самом конце. Просто снимаю крышку и оставляю сковороду на несколько минут на слабом огне — лишняя влага испаряется, а вкус не становится слишком концентрированным».

Готовые мясные шарики можно сразу подавать вместе с соусом. А если гарнир уже остался от предыдущего ужина, достаточно его разогреть — основное блюдо полностью готовится в одной сковороде.

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