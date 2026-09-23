Новости Татарстана

Домовые чаты в «Максе» для татарстанских УК перешагнули 15 тысяч

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Татарстане число домовых чатов многоквартирных домов в мессенджере «Макс» превысило 15 тысяч. Владельцем этих чатов выступает Госжилинспекция республики. Об этом сообщила первый заместитель начальника ГЖИ Татарстана Елена Арефьева.

Такое решение нужно, чтобы при смене управляющей компании собственники не искали друг друга на сервисе. Главная задача чатов — передавать жильцам оперативную информацию. Речь идет об отключениях воды или газа, а также о различных аварийных ситуациях.

Через «Макс» можно отправить обращение в управляющую компанию с помощью чат-бота «Госуслуг». УК обязана дать официальный ответ в течение 30 дней. В дальнейшем планируется запустить и общие собрания собственников — тоже через «Госуслуги».

С 1 сентября действует новое правило. Если управляющая компания бездействует в чате, ей грозит административная ответственность: штраф или даже лишение лицензии. Ранее в Минцифры Татарстана объясняли популярность «Макса» среди россиян. Национальным мессенджером пользуются 89 миллионов человек.

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