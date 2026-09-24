Экономика

Цифровой рубль: за три недели граждане открыли почти 200 000 счетов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Граждане открыли почти 200 000 счетов цифрового...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Почти 200 тысяч счетов в цифровом рубле открыли граждане за первые три недели после запуска, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину. Она выступила на совещании с членами правительства и проинформировала президента о внедрении цифрового рубля в финансовую систему. Банк России ожидал, что к концу года будет открыто всего 60 тысяч таких счетов. За три года пилота было открыто 5 тысяч счетов.

Набиуллина отметила, что старт проекта прошел по плану. К новой платежной инфраструктуре подключены 36 российских банков. Бизнес также активно осваивает цифровой рубль: за три недели 8 тысяч компаний открыли собственные счета. Для предпринимателей это способ сэкономить на переводах и платежах, а для правительства — усилить контроль за расходованием бюджетных средств.

Главным плюсом для граждан глава ЦБ назвала абсолютно бесплатные и мгновенные переводы. Она добавила, что национальные цифровые валюты изучают или тестируют в 110 странах. Цифровой рубль, по ее словам, является полностью отечественной разработкой на базе российских технологий с высокими стандартами защиты и безопасности.

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