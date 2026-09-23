Новости Татарстана

КАМАЗ впервые примет 300 студентов из разных регионов осенью

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Набережных Челнах с начала октября заработает межрегиональный студенческий производственный трудовой проект «КАМАЗ». На автогигант приедут 300 участников Российских студенческих отрядов из разных уголков страны. Об этом сообщили организаторы проекта.

Привлечение молодежи на промышленные предприятия директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев назвал ключевой задачей производственного направления РСО. По его словам, в этом году в Татарстане на производственном направлении трудоустроено свыше 3,8 тысячи студентов, и 92 процента из них работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. КАМАЗ он назвал одним из передовых работодателей для студотрядов, где созданы все условия для первого трудового опыта и закрепления молодых людей на производстве. Работу отрядов, добавил Ислаев, высоко оценивают руководство предприятия и Союз машиностроителей России.

Раньше трудовые проекты на автогиганте проводили пять раз, и всегда они приходились на летние или зимние каникулы. Теперь межрегиональный сводный отряд впервые выйдет на завод в межсезонье. Ради этого студентам сдвинули сроки производственной практики, поэтому работу они совмещают с учебой: это не пропуск занятий, а часть образовательного процесса.

Молодым людям предстоит сборка узлов и агрегатов, монтаж и установка оборудования, диагностика и обслуживание техники, а также другие производственные участки.

С 2024 года на КАМАЗе действует Зональный штаб студенческих отрядов, благодаря чему трудоустройство здесь ведется круглый год. За это время трудовой опыт на предприятии получили свыше 6 700 человек. Круглогодичная занятость позволяет студентам подрабатывать летом и совмещать работу с учебой, а заводу — формировать кадровый резерв из мотивированных молодых специалистов, уже знакомых с производством. Координирует деятельность студенческих отрядов республики Министерство по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».

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