Телефон делает скриншоты при случайном касании: какой жест лучше проверить в настройках

В галерее начали появляться снимки экрана, которые никто специально не делал. Иногда достаточно взять смартфон со стола или поправить его в руке — и раздается характерный звук создания скриншота.

Если кнопки работают нормально, причиной может быть один из быстрых жестов. Производители смартфонов предлагают несколько способов сделать снимок экрана без привычного одновременного нажатия двух клавиш.

Проверьте жесты для скриншота

На некоторых Android-смартфонах снимок экрана создается проведением тремя пальцами, движением ладони или другим жестом по дисплею. Конкретный вариант зависит от производителя и версии системы.

Откройте настройки и найдите раздел с жестами, дополнительными функциями или быстрыми действиями. Посмотрите, не назначено ли там создание скриншота на движение, которое легко выполнить случайно.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы не отключал все жесты подряд. Сначала посмотрите время появления случайного скриншота в галерее и вспомните, что происходило с телефоном в этот момент. Если снимки появляются именно во время использования экрана, вероятнее всего, срабатывает сенсорный жест».

На iPhone проверьте касание задней панели

На поддерживаемых iPhone функция «Касание задней панели» позволяет назначить действие на двойное или тройное постукивание по корпусу. Одним из таких действий может быть снимок экрана.

Если функция настроена слишком чувствительно для привычного способа использования телефона, скриншот иногда создается неожиданно. Проверьте назначенные действия в настройках универсального доступа.

Виноваты могут быть кнопки или чехол

Классический способ создания скриншота использует комбинацию физических клавиш. Плотный чехол иногда одновременно давит на нужные кнопки, особенно когда смартфон крепко сжимают в руке.

Снимите чехол на некоторое время и проверьте, прекратятся ли случайные снимки.

Если скриншоты продолжают появляться даже после отключения жестов, обратите внимание на кнопки. Заедающая клавиша питания или громкости способна приводить к ложным срабатываниям. Если кнопки нажимаются сами, западают или проблема появилась после падения, смартфону может потребоваться диагностика.

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