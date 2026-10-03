Новости Казани

Казанские хоккеисты на траве стали чемпионами России, раис поздравил клуб

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Казанский клуб «Динамо-Ак Барс» завоевал титул чемпиона России по хоккею на траве в 2026 году. Поздравительную телеграмму команде направил раис Татарстана Рустам Минниханов — об этом говорится в тексте его обращения.

Адресатами послания стали игроки, главный тренер Араик Маргарян, руководство клуба, Федерация хоккея на траве республики, а также АК БАРС Банк.

В телеграмме руководитель республики отметил, что коллектив уже больше двадцати лет удерживает звание сильнейшего в стране. При этом команда не теряет бойцовского духа, сплоченности и высокого спортивного мастерства.

Минниханов подчеркнул, что завоевать титул непросто, а удерживать его еще сложнее.

Спортсменов он поблагодарил за преданность делу и трудолюбие и выразил уверенность, что эти качества помогут им добиться новых успехов в спорте и жизни. Команде пожелали здоровья, счастья и удачи.

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