В даркнете продают базы данных игроков Minecraft на 18 млн записей

На подпольных форумах появились объявления о продаже крупных баз с данными игроков Minecraft — речь может идти о записях до 18 млн человек. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на информацию с подпольных форумов.

Почти одновременно там разместили два лота. Продавец одного заявляет о 18 млн записей, автор второго — о девяти миллионах. В качестве доказательства оба приложили образцы данных, но эксперты выяснили, что эти сэмплы, вероятно, представляют собой один и тот же массив из тысячи записей, собранных всего с трёх серверов Minecraft.

В выборке оказались логины игроков, адреса электронной почты и в некоторых случаях хеши паролей. Подтвердить заявленный продавцами масштаб базы пока невозможно. Специалисты допускают, что прямого взлома инфраструктуры Minecraft или Mojang не было: базу могли составить из уже известных утечек и данных, похищенных вредоносными программами-инфостилерами. На это указывает в том числе присутствие части адресов электронной почты в прежних сливах.

Разработчики Minecraft публично сообщения о возможной утечке пока не комментировали. До подтверждения происхождения базы утверждать, что были скомпрометированы именно 18 млн аккаунтов игры, нельзя.