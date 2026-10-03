Технологии

Смартфон перестал сохранять фотографии из мессенджера: какое разрешение могло измениться

Дима Кошкин Автор статьи
Почему смартфон перестал сохранять фотографии и...

ПроКазань

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Фотография в чате открывается без проблем, но после нажатия «Сохранить» в галерее ничего не появляется. При этом раньше снимки из того же мессенджера сохранялись автоматически.

Одна из первых вещей, которую стоит проверить, — доступ приложения к фотографиям и файлам. Разрешение могло измениться после обновления системы, переустановки программы или случайного выбора ограниченного доступа.

Проверьте разрешения мессенджера

На Android откройте настройки смартфона, найдите нужное приложение и перейдите в раздел разрешений. В зависимости от версии системы там могут быть пункты, связанные с фотографиями, видео, музыкой или файлами.

На iPhone откройте настройки конфиденциальности и доступа к фотографиям. Если для мессенджера выбран ограниченный вариант, приложение может не получить возможность сохранить новый снимок привычным способом.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для проверки я бы выбрал одну фотографию в чате и сохранил ее вручную. Затем сразу открыл приложение “Фото” или галерею. Так проще понять, действительно ли файл не сохраняется, а не просто попадает в неожиданную папку».

Проверьте настройки самого мессенджера

Ручное сохранение и автоматическая загрузка фотографий — не одно и то же. В Telegram, WhatsApp и других приложениях есть собственные параметры загрузки медиа и отображения файлов в галерее.

Если исчезли только автоматически сохранявшиеся фотографии, сначала стоит проверить именно эти параметры. Их расположение зависит от приложения и версии.

Снимок может сохраниться не там, где вы ждете

На Android файлы мессенджеров могут находиться в отдельных альбомах или папках. Поэтому проверьте не только общую ленту галереи, но и список альбомов.

Стоит также убедиться, что на смартфоне осталось свободное место. При практически заполненной памяти сохранение новых файлов может работать неправильно.

Не нужно сразу очищать данные мессенджера или переустанавливать его — это может потребовать повторной авторизации, а в некоторых случаях затронуть локальные данные. Сначала проверьте разрешения, настройки сохранения медиа и свободную память. Если проблема касается только одного приложения, обычно искать причину нужно именно в его доступах и параметрах.

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