Физик Юрасов предупредил об опасности электросушилок для обуви

Использование электрических сушилок для обуви может испортить материалы и создать угрозу безопасности, если применять приборы неправильно. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Внутри устройства электрическая энергия превращается в тепло. Опасность возникает при повреждённой изоляции, изношенном проводе или отсутствии контроля температуры: воздухообмен в закрытой обуви ограничен, поэтому сильный нагрев не ускоряет сушку, а участки рядом с нагревателем перегреваются, тогда как внутренние слои остаются влажными.

Перепады температуры вредят многослойной конструкции обуви. Из-за разного коэффициента теплового расширения материалов появляются механические напряжения, которые деформируют подошву и клеевые соединения, а натуральная кожа, теряя собственную влагу, твердеет, усаживается и трескается. «Сочетать электрическую сушилку с батареей или обогревателем не стоит: суммарный нагрев становится практически неконтролируемым», — приводит слова эксперта издание.

Юрасов советует выбирать устройства с PTC-элементами, автоматически ограничивающими нагрев, и немедленно отключать прибор от сети при запахе пластика, треске или нагреве вилки. Ортопед Таулан Гедиев, которого цитирует 360.ru, предупредил об опасности неправильной осенней обуви: на мокром асфальте и скользкой плитке возможны травмы, поэтому важны нескользящая подошва, невысокий широкий каблук и надёжная фиксация стопы. Гендиректор клининговой компании Анастасия Савчук рассказала Life.ru, что перед хранением зимнюю обувь нужно вымыть, высушить, увлажнить кремом и набить бумагой или колодками, хранить её лучше в родных коробках с наклейками и средством против моли.