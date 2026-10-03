Технологии

ИИ расшифровал послание Наполеона генералу Мармону спустя 217 лет

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Послание Наполеона I (1769-1821), адресованное генералу Огюсту Фредерику Луи Мармону, оставалось непрочитанным 217 лет. Декодированием занимался инженер ИИ из американской компании SentinelOne Картер Черч, применивший систему OpenAI GPT-6 Astra. Нейросеть разобрала символы за шесть часов.

Как пояснил кандидат исторических наук, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Николай Промыслов в беседе с информационным агентством «Вести», в конце XVIII — начале XIX века письма шифровали несколькими способами. Чаще всего буквы в словах заменяли на следующие по алфавиту.

Для чтения такого текста требовался ключ — книга или кодовое слово. Если он оставался неизвестным, расшифровка превращалась в перебор с множеством итераций и попыток, а с книгами задача усложнялась из-за их большого количества, отметил историк.

По мнению Промыслова, искусственный интеллект способен быстро и в большом объёме выполнять повторяющиеся операции, что и позволило справиться с задачей. Ранее о расшифровке послания сообщали средства массовой информации.

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