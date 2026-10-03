Казанцы смогут поздравить отцов с городских билбордов

В воскресенье, 18 октября, отмечается День отца. К празднику на билбордах Казани появятся поздравления — их подготовят сами горожане. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно заполнить специальную форму. Текст поздравления должен быть коротким — не больше двух предложений. К нему следует приложить фотографию хорошего качества.

Акция открыта для всех желающих. Горожане могут отправить теплые слова близким. Самые душевные послания окажутся на билбордах. Текст ограничен двумя предложениями.

Ранее в мэрии сообщали, что смотровая площадка центра семьи «Казан» перейдет на осенний режим работы. За пять месяцев ее посетили более 240 тысяч человек.