Новости Казани

Казанцы смогут поздравить отцов с городских билбордов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани ко Дню отца на билбордах разместят поз...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В воскресенье, 18 октября, отмечается День отца. К празднику на билбордах Казани появятся поздравления — их подготовят сами горожане. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно заполнить специальную форму. Текст поздравления должен быть коротким — не больше двух предложений. К нему следует приложить фотографию хорошего качества.

Акция открыта для всех желающих. Горожане могут отправить теплые слова близким. Самые душевные послания окажутся на билбордах. Текст ограничен двумя предложениями.

Ранее в мэрии сообщали, что смотровая площадка центра семьи «Казан» перейдет на осенний режим работы. За пять месяцев ее посетили более 240 тысяч человек.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

«Давно такого скота не видела»: Роднина не обошла стороной ОИ-2026

Интересное в Казани

день назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

средство от клопов для холодного тумана купить

Не у нас

день назад

Рукоблудие грозит душе смертным грехом: в РПЦ обсуждают многолетний миф

Не у нас

день назад

Всего пять инфекций ведут к более чем 2 млн случаев рака ежегодно

шпаклёвка откосов в Санкт-Петербурге

Технологии

20 часов назад

iPhone 18 Pro в России подешевел на 60 тысяч рублей за месяц

Технологии

день назад

Figure утилизировала партию человекоподобных роботов в духе «Терминатора 2»

Технологии

день назад

Google показала Gemini 4 Argon партнерам по кибербезопасности

Технологии

день назад

Сон не выключает мозг: он чистит, запоминает и настраивает иммунитет
Экономика
3 часа назад

Сукук для промпарка Татарстана заинтересовал зарубежных инвесторов

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов...

Технологии

48 секунд назад

ИИ-обзоры Google дают противоположные советы в зависимости от национальности

Технологии

час назад

Телефон перестал автоматически менять яркость: почему экран одинаково светит и ночью, и на солнце

Технологии

2 часа назад

Смартфон сам переключается с Wi-Fi на мобильную сеть: почему интернет может незаметно расходовать трафик

Технологии

3 часа назад

Ученые AIRI и Сколтеха представили метод обучения нейросетей на фотонных чипах
В Татарстане аферисты взламывают аккаунты под в...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане аферисты взламывают аккаунты под видом клиентов

Технологии

4 часа назад

Телефон перестал включать экран при новых уведомлениях: какая настройка могла измениться

Технологии

4 часа назад

Профессор Дудаков: от «восстания машин» защитит возможность отключить ИИ

Технологии

7 часов назад

BRICS+ Fashion Summit: ИИ сократил поставки одежды с полугода до месяца
Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казан...
Гид по Казани
4 дня назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027