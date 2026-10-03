Мокрый снег и гололедица: погода в Татарстане 3 октября

Жителям Татарстана 3 октября стоит готовиться к переменчивой погоде: небо останется облачным, а местами пройдут осадки — от небольших до умеренных. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики. Синоптики не исключают ни дождь, ни мокрый снег, ни снег.

Ветер подует с севера и северо-запада со скоростью 6–11 метров в секунду. В отдельных районах порывы могут усиливаться до 16 метров в секунду.

Днем столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов. Такой температурный фон и осадки делают день скорее сырым и прохладным, чем по-осеннему мягким.

Отдельного внимания требует дорожная обстановка. Утром на некоторых участках дорог не исключено образование гололедицы, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательнее.