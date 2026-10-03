В драйверах AMD нашли чип Gainsborough, возможную основу Steam Deck 2

В драйверах AMD обнаружили процессор под кодовым названием Gainsborough. По сообщениям СМИ, он может стать основой следующей портативной консоли Valve — Steam Deck 2. Подтверждений того, что его заказала именно Valve, пока нет.

Чип имеет «полузаказную» конструкцию и, предположительно, выпускается по технологии TSMC N3P. СМИ со ссылкой на документы о перевозках пишут, что AMD отправляла оборудование для тестирования Gainsborough, а это может означать проверку для «какого-то конкретного продукта». Связь с Valve такие сведения не доказывают.

По данным из документов, Gainsborough использует корпус FF6 размером 25×25 мм. Такой же размер у недавно утекших Ryzen Z3 и Z3 Extreme, энергопотребление которых около 15 Вт — это соответствует диапазону мощности Steam Deck и Steam Deck OLED. При этом в нынешнем Steam Deck процессор другого размера, примерно 19×19 мм.