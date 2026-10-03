Снимки первого снега с юга республики появились в канале Минниханова

Первый снег выпал на юге Татарстана. Фотографии заснеженных пейзажей появились в канале Раиса республики Рустама Минниханова в «Максе». Снимки опубликованы на странице max.ru/rustamminnikhanov.

Под кадрами — короткая подпись: «С первым снегом! Зима передает первые приветы с юга республики». Именно на юге региона зима дает о себе знать в первую очередь, и автор публикации это отметил.

Снег и мокрый снег, а также небольшие дожди — такой прогноз на сегодня дает Гидрометцентр для Татарстана. Осадки в республике, таким образом, ожидаются смешанные.

Напомним, снимки сделаны на юге республики и выложены в канале Рустама Минниханова в «Максе». Посмотреть их можно на странице max.ru/rustamminnikhanov.