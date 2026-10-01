В драйвере AMD нашли чип Gainsborough для Steam Deck 2

В графическом драйвере AMD Adrenalin 26.9.2 обнаружили упоминание полукастомного чипа с кодовым именем Gainsborough. Инсайдер и автор YouTube-канала Moore's Law Is Dead связывает его с APU для Steam Deck 2 и приводит предполагаемые характеристики. Ни Valve, ни AMD существование чипа не подтверждали.

Название намекает на связь с Valve: Гейнсборо — фамилия Аэрит из Final Fantasy VII, а её имя Aerith было кодовым именем APU оригинальной Steam Deck. Чип в Steam Deck OLED назван в честь Сефирота. На это совпадение обратил внимание инсайдер Kepler_L2.

В базе импорта и экспорта NBD Data, по данным ComputerBase, есть записи о том, что в конце июля тестовое оборудование с Gainsborough несколько раз отправляли в Азию. Судя по ним, чип устанавливается в BGA-сокет FF6 с 1179 контактами.

Moore's Law Is Dead отметил, что Gainsborough фигурирует в документах AMD как полукастомный чип для конкретного заказчика, а крупные производители ПК о нём ничего не знают. По его словам, APU выпустят по 3-нм техпроцессу TSMC N3P, и над ним работают в том числе специалисты, участвовавшие в разработке чипов для PlayStation. Блогер оценивает конфигурацию в 4–8 энергоэффективных ядер Zen 6c и 12–24 вычислительных блока RDNA 5, а готовность ожидает в конце 2027-го или начале 2028 года. Дата выхода консоли не объявлена.