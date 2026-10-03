Технологии

Телефон больше не показывает заряд наушников: куда могла исчезнуть информация о батарее

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон перестал показывать заряд беспро...

ПроКазань

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Раньше после подключения беспроводных наушников смартфон сразу показывал оставшийся заряд, а теперь рядом с Bluetooth отображается только название устройства. При этом музыка играет нормально и соединение не обрывается.

Это не обязательно говорит о неисправности аккумулятора. Отображение процентов зависит от модели наушников, способа подключения, версии системы и приложения производителя.

Переподключите наушники

Сначала положите наушники в кейс, закройте его на несколько секунд, затем снова подключите гарнитуру. Можно также выключить и включить Bluetooth на смартфоне.

После подключения откройте настройки Bluetooth и нажмите на название наушников. На некоторых Android-смартфонах уровень заряда отображается именно в карточке подключенного устройства, а не постоянно в строке состояния.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Перед сбросом наушников я бы проверил их заряд сразу в трех местах: в настройках Bluetooth, фирменном приложении и виджете батареи, если он есть. Иногда информация не исчезает полностью, а просто перестает показываться там, где пользователь привык ее видеть».

Проверьте приложение и виджет

Некоторые модели передают расширенную информацию о батарее через собственное приложение. Там может отдельно отображаться заряд левого и правого наушника, а иногда и кейса.

На iPhone совместимые аксессуары могут показывать заряд через виджет «Элементы питания». Если он был удален с экрана, может показаться, что система вообще перестала отображать проценты.

Учитывайте совместимость

Не все Bluetooth-наушники одинаково передают смартфону сведения о батарее. После обновления системы или прошивки гарнитуры способ отображения данных тоже может измениться.

Если проценты пропали сразу после обновления, проверьте наличие новых версий системы и фирменного приложения наушников. Удалять сопряжение стоит только после более простых проверок.

Если наушники работают нормально, отсутствие индикатора заряда само по себе не означает поломку. Но если одновременно появились внезапные отключения, один наушник перестал заряжаться или время работы резко сократилось, стоит отдельно проверить состояние гарнитуры и кейса.

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