Смартфон тормозит только во время зарядки: причина может скрываться совсем не в аккумуляторе

Без зарядки смартфон работает нормально, но стоит подключить кабель — приложения начинают открываться медленнее, анимация дергается, а корпус заметно нагревается. После отключения питания все постепенно возвращается в норму.

В такой ситуации виноват не обязательно аккумулятор. Одна из частых причин — нагрев во время зарядки. Чтобы не допустить перегрева, смартфон может временно снижать производительность процессора.

Проверьте температуру

Быстрая зарядка сама по себе выделяет тепло. Если одновременно запустить игру, навигатор, камеру или другое тяжелое приложение, температура может подняться еще сильнее.

Снимите плотный чехол, положите телефон на твердую поверхность и на некоторое время оставьте его с выключенным экраном. Не стоит охлаждать нагретый смартфон в холодильнике или прикладывать к нему лед — резкий перепад температуры способен навредить устройству.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для проверки я бы зарядил телефон два раза в одинаковых условиях: сначала не используя его, а затем запустив привычные приложения. Если торможение появляется вместе с сильным нагревом, причина может быть именно в температурном ограничении производительности».

Обратите внимание на зарядку

Проблема иногда появляется после замены адаптера или кабеля. Некачественный, поврежденный или несовместимый аксессуар способен приводить к нестабильной зарядке и дополнительному нагреву.

Попробуйте оригинальный либо заведомо исправный совместимый адаптер и кабель. Если телефон особенно сильно тормозит только с одним зарядным устройством, пользоваться им дальше не стоит.

Во время зарядки могут запускаться фоновые задачи

Подключение к питанию — удобный момент для выполнения некоторых процессов, которые система откладывала ради экономии батареи. Например, смартфон может синхронизировать фотографии, создавать резервную копию или выполнять другие фоновые операции.

Проверьте, не идет ли в этот момент загрузка большой медиатеки или резервное копирование.

Если смартфон слегка нагревается и ненадолго становится медленнее при быстрой зарядке, это еще не указывает на поломку аккумулятора. Но сильный нагрев, предупреждения о температуре, запах, деформация корпуса или вздутие батареи — повод немедленно прекратить зарядку и обратиться в сервис.

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