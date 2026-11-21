Республика Татарстан стала участником пилотного проекта по развитию доставки грузов с помощью беспилотников. Как сообщили в Минтрансе России, проект продлится до конца 2027 года, и в него вошли восемь регионов с высокими результатами оценки заявок.

Помимо Татарстана, в список попали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Нижегородская область, Рязанская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Отбор проводился по 11 критериям, включая готовность сценариев, инфраструктуры и организационного сопровождения.

В рамках проекта планируется доставлять продукты питания, товары повседневного спроса, посылки, документы, лекарства и медицинские материалы, в том числе в удаленные населенные пункты.