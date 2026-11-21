Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием. Поздравление руководитель республики опубликовал на своих страницах в социальных сетях, сопроводив его совместным снимком с предстоятелем Русской православной церкви.

«Многая лета! Юбилей белән!» — написал Минниханов в своем канале в мессенджере МАКС. Ранее глава региона называл патриарха большим другом республики, отмечая, что тот регулярно посещает Татарстан и участвует в жизни православных верующих, а также в мероприятиях, посвященных межрелигиозному диалогу.

В этот же день президент России Владимир Путин присудил патриарху Кириллу государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.