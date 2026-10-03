Смартфон перестал делать резервные копии: почему облако может неделями ждать подходящих условий
ПроКазань
Резервное копирование включено, свободное место в облаке еще есть, но последняя копия была создана несколько недель назад. При этом телефон не обязательно показывает ошибку — он может просто ждать условий для автоматического запуска.
Облачное копирование на Android и iPhone устроено по-разному, но обычно системе нужны стабильное подключение к интернету, достаточный заряд и возможность выполнить задачу в фоне.
Проверьте дату последней копии
Сначала откройте настройки резервного копирования и посмотрите, когда оно выполнялось в последний раз. Там же система нередко указывает, что именно мешает создать новую копию.
На Android параметры зависят от производителя и используемого сервиса. На iPhone резервные копии iCloud можно проверить в настройках Apple Account и iCloud.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если копия не создавалась давно, я бы сначала запустил ее вручную при подключении к домашнему Wi-Fi и зарядке. Если процесс успешно начинается, проблема, скорее всего, не в аккаунте или облаке, а в условиях автоматического запуска».
Телефон может ждать Wi-Fi и зарядку
Автоматическое резервное копирование может зависеть от подключения к сети и состояния смартфона. Например, резервное копирование iPhone в iCloud обычно выполняется автоматически, когда устройство подключено к питанию, Wi-Fi и заблокировано.
На Android условия зависят от версии системы, производителя и сервиса резервного копирования. Поэтому стоит проверить настройки сети, батареи и самого облачного сервиса.
Облако могло заполниться
Еще одна частая причина — нехватка места. Даже если резервное копирование включено, новой копии может просто некуда записываться.
Проверьте объем свободного пространства в Google-аккаунте, iCloud или другом используемом хранилище. Заодно убедитесь, что смартфон по-прежнему подключен к нужной учетной записи.
Не стоит удалять старую резервную копию до создания новой, особенно если в облаке хранится единственный актуальный вариант данных. Сначала попробуйте ручное копирование при стабильном Wi-Fi и подключенной зарядке. Если появляется конкретная ошибка, уже по ней проще определить, мешает ли свободное место, сеть, аккаунт или системные настройки.
Может быть интересно:
- Телефон перестал скачивать приложения через мобильный интернет: где мог появиться запрет
- Смартфон сам меняет громкость звонка: какая функция может делать его тише без вашего участия
- Телефон не видит беспроводные наушники, хотя раньше подключался сразу: что проверить в Bluetooth
- Смартфон перестал автоматически заполнять пароли: куда могла исчезнуть привычная функция
- Смартфон сам включает мобильный интернет после Wi-Fi: какая настройка переключает сеть без спроса
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец