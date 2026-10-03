Смартфон перестал делать резервные копии: почему облако может неделями ждать подходящих условий

Резервное копирование включено, свободное место в облаке еще есть, но последняя копия была создана несколько недель назад. При этом телефон не обязательно показывает ошибку — он может просто ждать условий для автоматического запуска.

Облачное копирование на Android и iPhone устроено по-разному, но обычно системе нужны стабильное подключение к интернету, достаточный заряд и возможность выполнить задачу в фоне.

Проверьте дату последней копии

Сначала откройте настройки резервного копирования и посмотрите, когда оно выполнялось в последний раз. Там же система нередко указывает, что именно мешает создать новую копию.

На Android параметры зависят от производителя и используемого сервиса. На iPhone резервные копии iCloud можно проверить в настройках Apple Account и iCloud.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если копия не создавалась давно, я бы сначала запустил ее вручную при подключении к домашнему Wi-Fi и зарядке. Если процесс успешно начинается, проблема, скорее всего, не в аккаунте или облаке, а в условиях автоматического запуска».

Телефон может ждать Wi-Fi и зарядку

Автоматическое резервное копирование может зависеть от подключения к сети и состояния смартфона. Например, резервное копирование iPhone в iCloud обычно выполняется автоматически, когда устройство подключено к питанию, Wi-Fi и заблокировано.

На Android условия зависят от версии системы, производителя и сервиса резервного копирования. Поэтому стоит проверить настройки сети, батареи и самого облачного сервиса.

Облако могло заполниться

Еще одна частая причина — нехватка места. Даже если резервное копирование включено, новой копии может просто некуда записываться.

Проверьте объем свободного пространства в Google-аккаунте, iCloud или другом используемом хранилище. Заодно убедитесь, что смартфон по-прежнему подключен к нужной учетной записи.

Не стоит удалять старую резервную копию до создания новой, особенно если в облаке хранится единственный актуальный вариант данных. Сначала попробуйте ручное копирование при стабильном Wi-Fi и подключенной зарядке. Если появляется конкретная ошибка, уже по ней проще определить, мешает ли свободное место, сеть, аккаунт или системные настройки.

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