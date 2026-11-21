Казань заняла третье место среди 16 крупных городов России по качеству городской среды. Об этом на XI сессии Казанской городской думы сообщил председатель профильной комиссии Рустем Хайруллин. Он отметил, что за последние 15 лет население столицы Татарстана выросло на 16%, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 3,6 года.

Вместе с тем, система здравоохранения города испытывает серьезные структурные проблемы. Главная из них — перегрузка участковых терапевтов: в среднем врач принимает 38 пациентов в день, что на 41% выше норматива. Фактическая укомплектованность кадрами с учетом отпусков и больничных падает до 73%. Остро не хватает и площадей: при имеющихся 104 тысячах квадратных метров поликлиникам требуется еще более 108 тысяч.

Для решения этих задач комиссия предлагает создать 85 дополнительных терапевтических участков, выделить отдельные направления для пациентов старше 65 лет и перераспределить часть функций врачей на средний медперсонал. Также планируется реорганизация структуры учреждений: мелкие удаленные филиалы, расстояние между которыми порой достигает 20 километров, предлагается объединять в единые поликлиники, а крупные подразделения наделять статусом самостоятельных организаций.

Отдельно депутаты обратили внимание на проблемы цифровизации. Из-за шестикратной смены медицинских информационных систем за 20 лет врачи часто видят данные пациентов только за последние пять лет. В связи с этим внесены предложения к Минздраву РТ и управлению здравоохранения Казани разработать новую модель амбулаторной помощи, внедрить единый стандарт сохранения медкарт при смене программного обеспечения и утвердить целевую программу по повышению кадрового обеспечения отрасли.