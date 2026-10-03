Технологии

Смартфон перестал воспроизводить звук через динамик после наушников: почему он мог выбрать не тот источник

Дима Кошкин Автор статьи
Почему после отключения наушников пропал звук ...

ПроКазань

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Наушники уже убрали, а видео и музыка на смартфоне по-прежнему идут без звука. Прибавление громкости не помогает, хотя звонки и уведомления иногда продолжают работать как обычно.

Одна из возможных причин — телефон все еще отправляет звук на другое устройство. Особенно часто это происходит с Bluetooth-наушниками: они могут оставаться подключенными, даже когда лежат рядом и кажется, что соединение уже разорвано.

Проверьте, куда выводится звук

Запустите музыку или видео и откройте панель выбора устройства воспроизведения. На Android название и расположение этой функции зависят от производителя. На iPhone источник звука можно проверить через Пункт управления.

Если там указаны наушники, колонка, автомобильная система или другое Bluetooth-устройство, переключите вывод на динамик телефона.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Самая простая проверка — временно выключить Bluetooth и снова запустить любое видео. Если звук сразу появился из динамика, искать неисправность самого динамика пока рано: смартфон просто отправлял аудио на другое устройство».

Проводные наушники тоже могут оставить след

Если смартфон подключался к проводным наушникам через разъем или переходник, система иногда может некорректно определить их отключение. В таком случае помогает повторное подключение и аккуратное отключение аксессуара, а затем перезагрузка телефона.

Проверьте и сам разъем, если он есть. Влага или загрязнение могут мешать корректному определению подключенного аксессуара. Не стоит очищать порт металлическими предметами или заливать его жидкостью.

Не забывайте о громкости мультимедиа

У смартфона может быть несколько независимых уровней громкости. Громкость звонка бывает высокой, а мультимедиа — установлена на минимум. Нажмите клавишу громкости во время воспроизведения видео и убедитесь, что меняется именно уровень мультимедиа.

Если правильным источником уже выбран телефон, Bluetooth отключен, громкость мультимедиа поднята, а динамик не работает ни в видео, ни в музыке, ни при громкой связи, перезагрузите устройство. Если звук так и не появился, особенно после падения или попадания влаги, проблема может быть аппаратной — тогда безопаснее обратиться за диагностикой.

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