Вместо привычного оливье сделаю салат «Зимний жемчуг»: нежные слои с курицей, яблоком и орехами украсят новогодний стол
ПроКазань
На новогоднем столе хочется видеть не только традиционные блюда, но и что-то новое. Салат «Зимний жемчуг» станет интересной альтернативой привычному оливье. Нежная курица, сочное яблоко, хрустящие грецкие орехи и воздушная сырная шапочка создают необычное сочетание вкусов. А благодаря красивой слоёной подаче салат выглядит по-настоящему празднично.
Особенность рецепта — лёгкая фруктовая кислинка, которая делает вкус свежим и не даёт салату казаться слишком тяжёлым. При этом готовится он из простых продуктов, которые легко найти в любом магазине.
Какие продукты понадобятся
На 6–8 порций:
куриное филе — 350 г;
яблоко кисло-сладкое — 1 крупное;
яйца — 4 шт.;
твёрдый сыр — 120 г;
грецкие орехи — 70 г;
свежий огурец — 1 шт.;
майонез — 120 г;
натуральный йогурт — 50 г;
лимонный сок — 1 ч. л.;
соль и чёрный перец — по вкусу;
зёрна граната — для украшения.
Для этого салата лучше выбирать плотные яблоки с выраженной кислинкой. Они хорошо сочетаются с курицей и сыром, добавляя блюду свежести.
Как подготовить ингредиенты
Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, примерно 20–25 минут в зависимости от толщины. Остудите и нарежьте небольшими кубиками.
Яйца сварите вкрутую, охладите и очистите. Отделите белки от желтков и натрите их на мелкой тёрке в разные миски.
Сыр натрите на мелкой тёрке. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде в течение 2–3 минут, остудите и порубите ножом.
Огурец нарежьте мелкими кубиками. Если он слишком водянистый, удалите семена и промокните мякоть бумажным полотенцем.
Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и натрите на крупной тёрке непосредственно перед сборкой салата. Сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
Как приготовить нежную заправку
В небольшой миске соедините майонез и натуральный йогурт. Добавьте щепотку чёрного перца и тщательно перемешайте.
Такая заправка получается мягче по вкусу, чем обычный майонез, и хорошо подчёркивает сочетание курицы, яблока и орехов.
Для удобства переложите соус в кондитерский мешок или плотный пакет с небольшим отверстием. Так его будет проще распределять тонкой сеточкой между слоями.
Как собрать салат «Зимний жемчуг»
Для красивой подачи используйте кулинарное кольцо диаметром 18–20 см или прозрачный салатник.
Первый слой — курица. Равномерно распределите мясо, слегка посолите, поперчите и нанесите немного заправки.
Второй слой — свежий огурец. Выложите огуречные кубики и добавьте тонкую сеточку соуса.
Третий слой — яблоко. Распределите натёртую мякоть, слегка отжав лишний сок.
Четвёртый слой — грецкие орехи. Посыпьте яблоко измельчёнными орехами. Дополнительная заправка здесь необязательна.
Пятый слой — желтки. Равномерно распределите желтки и нанесите немного соуса.
Шестой слой — сыр. Выложите тёртый сыр и слегка смажьте его оставшейся заправкой.
Последний слой — яичные белки. Аккуратно посыпьте салат белоснежной стружкой, не прижимая её ложкой.
Уберите салат в холодильник на 1–2 часа, чтобы слои немного пропитались.
Перед подачей осторожно снимите кулинарное кольцо и украсьте поверхность несколькими зёрнами граната.
Как сделать салат особенно нежным
Главный секрет «Зимнего жемчуга» — правильная подготовка продуктов. Все ингредиенты должны полностью остыть перед сборкой, а яблоко и огурец не должны выделять слишком много сока.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не измельчайте грецкие орехи в блендере до состояния крошки. Лучше порубить их ножом, оставляя небольшие кусочки. Тогда в салате сохранится приятный контраст между нежными слоями и хрустящими орехами. А чтобы яблоко не потеряло свежесть, натирайте его непосредственно перед сборкой.
Чем можно разнообразить рецепт
Если хочется сделать вкус более насыщенным, отварную курицу можно заменить запечённым филе с небольшим количеством специй.
Любителям сладковатых ноток понравится вариант с грушей вместо яблока. Она придаст салату более мягкий фруктовый вкус.
Грецкие орехи можно заменить слегка обжаренным миндалём, а часть твёрдого сыра — нежным сливочным сыром.
Для более яркой подачи украсьте поверхность тонкими ломтиками яблока, зёрнами граната или небольшими веточками укропа.
Можно ли приготовить заранее
Курицу и яйца удобно отварить за день до праздника. Орехи также можно заранее подсушить и убрать в закрытый контейнер.
Сам салат лучше собирать за 2–3 часа до подачи. За это время слои успеют пропитаться, но яблоко и огурец сохранят приятную текстуру.
Готовое блюдо необходимо хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C. Не оставляйте салат на праздничном столе дольше двух часов без охлаждения.
«Зимний жемчуг» понравится тем, кто хочет разнообразить привычное новогоднее меню. Нежная курица, свежие фрукты, хрустящие орехи и воздушная белая шапочка превращают простые ингредиенты в красивый праздничный салат, который вполне способен составить конкуренцию традиционному оливье.
Может быть интересно:
- На Рождество приготовлю грибной жюльен в картофельных корзиночках: рецепт закуски, для которой не нужна посуда
- Вместо привычного пирога испеку рождественскую звезду: рецепт с шоколадной начинкой, который выглядит эффектно
- На Рождество приготовлю мясной рулет «Праздничная мозаика»: рецепт горячего с красивым разноцветным разрезом
- Рождественское печенье «Снежные поцелуи» готовлю заранее: рецепт рассыпчатого лакомства с ореховой начинкой
- Обычные апельсины превращаю в рождественские цукаты: рецепт ароматного лакомства, которое можно подарить близким
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец