На новогоднем столе хочется видеть не только традиционные блюда, но и что-то новое. Салат «Зимний жемчуг» станет интересной альтернативой привычному оливье. Нежная курица, сочное яблоко, хрустящие грецкие орехи и воздушная сырная шапочка создают необычное сочетание вкусов. А благодаря красивой слоёной подаче салат выглядит по-настоящему празднично.

Особенность рецепта — лёгкая фруктовая кислинка, которая делает вкус свежим и не даёт салату казаться слишком тяжёлым. При этом готовится он из простых продуктов, которые легко найти в любом магазине.

Какие продукты понадобятся

На 6–8 порций:

куриное филе — 350 г;

яблоко кисло-сладкое — 1 крупное;

яйца — 4 шт.;

твёрдый сыр — 120 г;

грецкие орехи — 70 г;

свежий огурец — 1 шт.;

майонез — 120 г;

натуральный йогурт — 50 г;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу;

зёрна граната — для украшения.

Для этого салата лучше выбирать плотные яблоки с выраженной кислинкой. Они хорошо сочетаются с курицей и сыром, добавляя блюду свежести.

Как подготовить ингредиенты

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, примерно 20–25 минут в зависимости от толщины. Остудите и нарежьте небольшими кубиками.

Яйца сварите вкрутую, охладите и очистите. Отделите белки от желтков и натрите их на мелкой тёрке в разные миски.

Сыр натрите на мелкой тёрке. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде в течение 2–3 минут, остудите и порубите ножом.

Огурец нарежьте мелкими кубиками. Если он слишком водянистый, удалите семена и промокните мякоть бумажным полотенцем.

Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и натрите на крупной тёрке непосредственно перед сборкой салата. Сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.

Как приготовить нежную заправку

В небольшой миске соедините майонез и натуральный йогурт. Добавьте щепотку чёрного перца и тщательно перемешайте.

Такая заправка получается мягче по вкусу, чем обычный майонез, и хорошо подчёркивает сочетание курицы, яблока и орехов.

Для удобства переложите соус в кондитерский мешок или плотный пакет с небольшим отверстием. Так его будет проще распределять тонкой сеточкой между слоями.

Как собрать салат «Зимний жемчуг»

Для красивой подачи используйте кулинарное кольцо диаметром 18–20 см или прозрачный салатник.

Первый слой — курица. Равномерно распределите мясо, слегка посолите, поперчите и нанесите немного заправки. Второй слой — свежий огурец. Выложите огуречные кубики и добавьте тонкую сеточку соуса. Третий слой — яблоко. Распределите натёртую мякоть, слегка отжав лишний сок. Четвёртый слой — грецкие орехи. Посыпьте яблоко измельчёнными орехами. Дополнительная заправка здесь необязательна. Пятый слой — желтки. Равномерно распределите желтки и нанесите немного соуса. Шестой слой — сыр. Выложите тёртый сыр и слегка смажьте его оставшейся заправкой. Последний слой — яичные белки. Аккуратно посыпьте салат белоснежной стружкой, не прижимая её ложкой.

Уберите салат в холодильник на 1–2 часа, чтобы слои немного пропитались.

Перед подачей осторожно снимите кулинарное кольцо и украсьте поверхность несколькими зёрнами граната.

Как сделать салат особенно нежным

Главный секрет «Зимнего жемчуга» — правильная подготовка продуктов. Все ингредиенты должны полностью остыть перед сборкой, а яблоко и огурец не должны выделять слишком много сока.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не измельчайте грецкие орехи в блендере до состояния крошки. Лучше порубить их ножом, оставляя небольшие кусочки. Тогда в салате сохранится приятный контраст между нежными слоями и хрустящими орехами. А чтобы яблоко не потеряло свежесть, натирайте его непосредственно перед сборкой.

Чем можно разнообразить рецепт

Если хочется сделать вкус более насыщенным, отварную курицу можно заменить запечённым филе с небольшим количеством специй.

Любителям сладковатых ноток понравится вариант с грушей вместо яблока. Она придаст салату более мягкий фруктовый вкус.

Грецкие орехи можно заменить слегка обжаренным миндалём, а часть твёрдого сыра — нежным сливочным сыром.

Для более яркой подачи украсьте поверхность тонкими ломтиками яблока, зёрнами граната или небольшими веточками укропа.

Можно ли приготовить заранее

Курицу и яйца удобно отварить за день до праздника. Орехи также можно заранее подсушить и убрать в закрытый контейнер.

Сам салат лучше собирать за 2–3 часа до подачи. За это время слои успеют пропитаться, но яблоко и огурец сохранят приятную текстуру.

Готовое блюдо необходимо хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C. Не оставляйте салат на праздничном столе дольше двух часов без охлаждения.

«Зимний жемчуг» понравится тем, кто хочет разнообразить привычное новогоднее меню. Нежная курица, свежие фрукты, хрустящие орехи и воздушная белая шапочка превращают простые ингредиенты в красивый праздничный салат, который вполне способен составить конкуренцию традиционному оливье.

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