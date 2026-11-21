Из обычного мясного фарша и картофеля можно приготовить необычное горячее блюдо, которое станет украшением праздничного стола. Мясные «Фонарики» выглядят как небольшие золотистые шарики с румяной картофельной оболочкой. Внутри скрывается сочное мясо и нежная сырная начинка, которая приятно тянется при разрезании.

Такое блюдо станет интересной альтернативой привычным котлетам и картофельным запеканкам. Его удобно подавать порционно, а основные заготовки можно подготовить заранее. Особенно красиво «Фонарики» смотрятся на новогоднем столе рядом со свежими овощами и зеленью.

Какие продукты понадобятся

На 8 мясных «Фонариков»:

Для мясной основы:

смешанный фарш из свинины и говядины — 600 г;

репчатый лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

паприка — 1 ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для сырной начинки:

моцарелла для пиццы — 120 г;

сливочный творожный сыр — 80 г;

свежий укроп — 3 веточки.

Для картофельной оболочки:

картофель — 700 г;

яйцо — 1 шт.;

картофельный крахмал — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Как приготовить сочную мясную основу

Репчатый лук очистите и натрите на мелкой тёрке. Чеснок пропустите через пресс.

В глубокой миске соедините фарш, лук, чеснок, яйцо и панировочные сухари. Добавьте паприку, соль и чёрный перец.

Тщательно перемешайте массу до однородности. Не нужно слишком долго вымешивать фарш, иначе готовые изделия могут получиться плотными.

Разделите мясную смесь на восемь одинаковых частей. Каждую слегка расплющите ладонью, формируя небольшую лепёшку.

Пока готовится сырная начинка, уберите мясные заготовки в холодильник.

Как сделать нежную сырную серединку

Моцареллу натрите на крупной тёрке. Соедините со сливочным творожным сыром и мелко нарезанным укропом.

Перемешайте до получения густой массы.

Разделите начинку на восемь частей и сформируйте небольшие шарики.

Положите по одному сырному шарику в центр каждой мясной лепёшки. Аккуратно поднимите края фарша и соедините их так, чтобы начинка оказалась полностью закрыта.

Покатайте заготовки между ладонями, придавая им округлую форму.

Важно тщательно закрыть все отверстия, иначе расплавленный сыр может вытечь во время запекания.

Как приготовить картофельную корочку

Картофель очистите и натрите на крупной тёрке.

Переложите картофельную стружку в чистое кухонное полотенце и хорошо отожмите лишнюю жидкость.

Добавьте яйцо, картофельный крахмал и немного соли. Перемешайте.

Масса должна оставаться слегка влажной, но достаточно плотной, чтобы её можно было распределить вокруг мясных шариков.

Если картофель выделяет слишком много жидкости, ещё раз слегка отожмите его перед добавлением яйца и крахмала.

Как сформировать мясные «Фонарики»

Разделите картофельную массу на восемь частей. Возьмите одну часть и распределите её на ладони тонким слоем. Положите в центр мясной шарик с сырной начинкой. Осторожно оберните его картофельной стружкой, слегка прижимая поверхность. Повторите действия с остальными заготовками. Застелите противень пергаментом и слегка смажьте его растительным маслом. Разместите «Фонарики» на небольшом расстоянии друг от друга. Смажьте картофельную поверхность оставшимся маслом с помощью кулинарной кисточки.

Не стоит делать картофельный слой слишком толстым. Достаточно примерно 5–7 мм, чтобы он успел приготовиться одновременно с мясом.

Как запечь до золотистой корочки

Разогрейте духовку до 190 °C.

Поставьте противень на средний уровень и запекайте «Фонарики» примерно 35–45 минут.

Через 25 минут проверьте цвет картофельной оболочки. Если верх начинает слишком быстро темнеть, прикройте заготовки фольгой.

Для более выраженной золотистой корочки в последние 3–5 минут можно увеличить температуру до 210 °C.

Готовность обязательно проверьте кулинарным термометром: температура в центре мясной части должна достигнуть не менее 71 °C.

После приготовления оставьте «Фонарики» на противне на 5 минут. За это время сырная начинка немного стабилизируется, и блюдо будет удобнее подавать.

Как сохранить мясо сочным, а картофель хрустящим

Главный секрет рецепта — правильно подготовленная картофельная масса. Если не удалить лишнюю влагу, оболочка получится мягкой и будет хуже подрумяниваться.

Для мясной основы лучше использовать фарш с небольшим количеством жира. Слишком постное мясо может получиться суховатым.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед формированием картофельной оболочки охладите мясные шарики в холодильнике около 15 минут. Они станут плотнее, и оборачивать их картофелем будет проще. А чтобы получить особенно румяную поверхность, не выкладывайте заготовки вплотную друг к другу — горячий воздух должен свободно циркулировать между ними.

Чем можно разнообразить начинку

С грибами. Добавьте к сыру 70–80 г мелко нарезанных обжаренных шампиньонов. Перед использованием полностью остудите их.

С копчёным сыром. Замените часть моцареллы копчёным сыром для более насыщенного аромата.

Со шпинатом. Добавьте к творожному сыру немного измельчённого шпината, предварительно удалив лишнюю влагу.

С болгарским перцем. Положите в сырную начинку несколько мелких кубиков красного перца. На разрезе появятся яркие вкрапления.

Как красиво подать на праздничный стол

Готовые «Фонарики» выложите на большое плоское блюдо, украшенное листьями салата.

Между порциями разместите веточки укропа, помидоры черри и тонкие ломтики свежего огурца.

Для более праздничного оформления можно добавить несколько зёрен граната. Они создадут красивый контраст с золотистой картофельной корочкой.

К блюду хорошо подойдут сметанно-чесночный соус, томатный соус с зеленью или лёгкий йогуртовый соус.

Отдельный гарнир необязателен: картофель уже входит в состав блюда.

Можно ли приготовить заранее

Мясные шарики с сырной начинкой можно сформировать накануне праздника. Храните их в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

Картофельную оболочку лучше готовить непосредственно перед запеканием, поскольку сырой натёртый картофель быстро темнеет и выделяет влагу.

Если хотите полностью освободить время перед застольем, можно заранее запечь «Фонарики», охладить и убрать в холодильник. Перед подачей разогрейте их в духовке при 180 °C до температуры не менее 74 °C в центре.

Однако наиболее хрустящими они будут сразу после приготовления.

Мясные «Фонарики» — необычное горячее блюдо из самых доступных ингредиентов. Сочная мясная основа, расплавленный сыр и румяная картофельная корочка создают интересное сочетание вкусов и текстур. Благодаря порционной подаче такое угощение отлично подойдёт для новогоднего ужина и других семейных праздников.

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