Обычный картофель легко превратить в эффектную закуску, которая украсит даже праздничный стол. «Золотые ракушки» получаются румяными снаружи, мягкими внутри, а под хрустящей картофельной оболочкой скрывается нежная начинка из расплавленного сыра. Для приготовления понадобятся доступные продукты и обычная духовка.

Особенность блюда — необычная форма. Картофельную массу выкладывают в виде небольших ракушек, а внутрь прячут сыр. Такая закуска особенно хороша горячей, когда начинка остаётся тягучей.

Какие продукты понадобятся

На 12–14 ракушек:

картофель — 700 г;

твёрдый сыр — 150 г;

сливочное масло — 40 г;

яйцо — 1 шт.;

картофельный крахмал — 2 ст. л.;

панировочные сухари — 3 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль и чёрный перец — по вкусу;

растительное масло — для смазывания.

Для начинки лучше выбрать сыр, который хорошо плавится. Подойдут моцарелла для пиццы, гауда или молодой российский сыр.

Как приготовить картофельную основу

Картофель очистите, нарежьте крупными кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте всю жидкость и верните кастрюлю на слабый огонь на 30–40 секунд, чтобы испарилась лишняя влага.

Разомните картофель толкушкой до однородности. Добавьте сливочное масло, измельчённый чеснок и немного чёрного перца.

Дайте пюре остыть до тёплого состояния, затем вмешайте яйцо и крахмал. Масса должна получиться густой, пластичной и хорошо держать форму.

Сыр нарежьте небольшими брусочками длиной около 3 см.

Как сформировать «Золотые ракушки»

Разделите картофельную массу на 12–14 одинаковых частей. Из каждой сформируйте небольшую овальную лепёшку. В центр положите кусочек сыра. Соедините края картофельной лепёшки, полностью закрывая начинку. Придайте заготовке форму слегка вытянутой ракушки. С помощью вилки сделайте на поверхности несколько неглубоких продольных бороздок. Слегка обваляйте каждую ракушку в панировочных сухарях.

Не делайте картофельную оболочку слишком тонкой, иначе сыр может вытечь во время приготовления.

Как запечь до хрустящей корочки

Разогрейте духовку до 210 °C. Застелите противень пергаментом и слегка смажьте его растительным маслом.

Выложите ракушки на небольшом расстоянии друг от друга. Смажьте их поверхность тонким слоем масла.

Запекайте 20–25 минут до появления насыщенного золотистого оттенка. Если хочется получить более хрустящие края, в последние 2–3 минуты можно включить верхний нагрев, внимательно следя за цветом корочки.

Готовые ракушки оставьте на противне на несколько минут. За это время картофельная оболочка немного укрепится, а сырная начинка останется мягкой.

Секреты идеальной картофельной закуски

Главное правило — не добавлять в картофельное пюре молоко или сливки. Из-за лишней жидкости масса станет слишком мягкой и заготовки могут потерять форму.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед отправкой в духовку уберите сформированные ракушки в холодильник на 15–20 минут. Охлаждённая картофельная масса лучше сохраняет рельеф, а бороздки на поверхности получаются более выразительными после запекания.

Для разнообразия можно добавить в картофельную основу немного паприки, сушёного укропа или мелко натёртого пармезана. А любителям более насыщенного вкуса понравится начинка из сыра с небольшим количеством обжаренных грибов.

С чем подавать «Золотые ракушки»

Закуска хорошо сочетается со сметанно-чесночным соусом. Для его приготовления достаточно смешать 150 г густой сметаны, измельчённый зубчик чеснока и немного свежего укропа.

На праздничном столе ракушки можно разложить на большом блюде, дополнить помидорами черри и свежей зеленью.

Картофельные заготовки удобно сформировать за несколько часов до прихода гостей и хранить в холодильнике. Запекать их лучше непосредственно перед подачей, чтобы корочка оставалась хрустящей.

«Золотые ракушки» доказывают, что даже из обычного картофеля можно приготовить красивое праздничное блюдо. Румяная оболочка, нежная сырная серединка и необычная форма делают такую закуску интересной альтернативой привычному пюре или картофельным котлетам.

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