Технологии

Смартфон перестал синхронизировать календарь: почему новые события не появляются на других устройствах

Дима Кошкин Автор статьи
Почему календарь на смартфоне перестал синхрони...

ПроКазань

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Встречу добавили на телефоне, но на компьютере или планшете ее нет даже спустя несколько часов. При этом старые записи календаря остаются на месте, поэтому кажется, что синхронизация работает лишь частично.

Частая причина проще, чем кажется: новое событие могло сохраниться не в облачный календарь, а только на самом устройстве или в другой учетной записи.

Проверьте, в какой календарь попало событие

Откройте созданную встречу и посмотрите, какой календарь для нее выбран. Если на смартфоне одновременно используются Google, iCloud, рабочая учетная запись и локальный календарь, легко сохранить запись не туда.

Для проверки создайте тестовое событие и вручную выберите тот облачный календарь, который точно используется на втором устройстве.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы начал не с удаления аккаунта, а с одного тестового события. Создайте его на телефоне в конкретном календаре, а затем проверьте этот же календарь через другое устройство. Такой тест быстро показывает, проблема во всей синхронизации или только в выборе учетной записи».

Синхронизация могла отключиться

На Android проверьте настройки учетной записи и убедитесь, что синхронизация календаря разрешена. Названия разделов отличаются у Samsung, Xiaomi, Google Pixel и других производителей.

На iPhone стоит проверить, включен ли календарь для нужной учетной записи в настройках приложений или аккаунтов. Если используется iCloud, убедитесь, что синхронизация календаря с ним активна.

Иногда мешает экономия батареи

На Android жесткие ограничения фоновой работы могут задерживать обновление данных. Если новые встречи появляются только после открытия приложения «Календарь», проверьте, не ограничена ли его фоновая активность режимом энергосбережения.

Также убедитесь, что на обоих устройствах выполнен вход именно в одну и ту же учетную запись и нужный календарь не скрыт в приложении.

Не спешите удалять аккаунт со смартфона или очищать данные календаря. Сначала проверьте место сохранения нового события, включенную синхронизацию и учетные записи. Если записи не появляются даже в веб-версии используемого календарного сервиса, проблема может быть связана уже с передачей данных или самим аккаунтом.

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