Доктор физико-математических наук, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Юрий Нефедьев выступил в Москве в Арт-Кластере Андрея Тыртышникова с лекцией «Астрономические объекты ЮНЕСКО в Казани». Об этом сообщает Татар-информ.

Исследователь рассказал об истории обсерватории — от создания кафедры астрономии и городской обсерватории в 1837 году до обсерватории имени Энгельгардта. Слушатели узнали о лунных кратерах, названных в честь ученых Казанской школы, и планетарии имени космонавта Алексея Леонова. Также обсуждался прогнозируемый через 10–15 лет дефицит редкоземельных металлов, необходимых для производства современной техники, и предстоящие экспедиции на Луну.

Татарстан остается единственным регионом России, где расположены четыре из 33 объектов Всемирного наследия. Три года назад Астрономическая обсерватория имени Энгельгардта и Казанская городская астрономическая обсерватория стали первыми в стране астрономическими объектами ЮНЕСКО. Решение о включении приняли 18 сентября 2023 года на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде.

Первая кафедра астрономии в Казанском университете появилась в марте 1810 года, а строительство обсерватории на территории вуза началось в 1833 году под руководством ректора Николая Лобачевского. Новая научная база в 25 километрах от Казани возникла благодаря инструментам, подаренным астрономом Василием Энгельгардтом, дружившим с директором обсерватории Дмитрием Дубяго. Работа по включению объектов в список ЮНЕСКО стартовала в 2009 году, а в 2017-м ансамбль зданий осмотрели гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова и Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.