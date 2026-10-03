Телефон показывает старую погоду и не обновляет прогноз: какая настройка мешает приложению работать в фоне

На улице уже похолодало или начался дождь, а виджет на смартфоне продолжает показывать вчерашнюю температуру. Стоит открыть приложение погоды — и данные внезапно становятся актуальными.

Такое поведение часто связано не с самим прогнозом, а с ограничением фоновой работы. Система экономит заряд и не дает приложению регулярно получать свежие данные, пока пользователь его не откроет.

Проверьте ограничения батареи

На Android найдите приложение погоды в настройках и откройте параметры использования батареи. На некоторых смартфонах для программ можно выбирать ограниченный, оптимизированный или неограниченный режим фоновой работы. Названия отличаются в зависимости от производителя.

Если приложение находится под жесткими ограничениями, обновление виджета может задерживаться. Для проверки можно разрешить ему работу в фоне и посмотреть, изменится ли ситуация.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Есть простой тест: запомните температуру на виджете, откройте приложение погоды и сразу вернитесь на главный экран. Если цифры моментально изменились, приложение, скорее всего, давно не получало свежие данные в фоне».

Проверьте мобильный интернет

На некоторых смартфонах отдельным приложениям можно запретить передачу данных в фоновом режиме. Тогда по Wi-Fi прогноз еще может обновляться, а при использовании мобильной сети — оставаться старым.

Проверьте разрешение на фоновую передачу данных и настройки экономии трафика. Полностью отключать экономию для всех программ не нужно — достаточно разобраться с приложением погоды.

Геолокация тоже имеет значение

Если температура обновляется, но прогноз постоянно показывается для старого города, проверьте доступ приложения к местоположению. При запрете геолокации оно может продолжать использовать последний выбранный город.

На iPhone также стоит проверить разрешения геолокации и настройки фоновой работы приложения. Возможности отдельных программ при этом отличаются, поэтому не для каждого погодного сервиса доступны одинаковые параметры.

Если прогноз обновляется только после ручного запуска, сначала проверьте ограничения батареи, фоновые данные и доступ к местоположению. Переустанавливать приложение стоит уже после этих проверок — часто причина находится именно в системных настройках.

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