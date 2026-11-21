Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил активизировать работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Поводом стал рост подростковой преступности, в том числе в сфере дроперства, незаконного оборота наркотиков, мошенничества и экстремистских правонарушений.

Также глава республики обратил внимание на увеличение числа суицидов среди несовершеннолетних. В связи с этим Минниханов поручил главам муниципальных образований рассмотреть на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав ситуацию с подростковой преступностью и организацию профилактики суицидального поведения.

По поручению раиса необходимо выработать конкретные меры, которые помогут стабилизировать обстановку в подростковой среде.