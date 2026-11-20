Новогодний стол трудно представить без сладкого, но далеко не всем хочется проводить последние часы декабря за приготовлением сложного торта. Хорошая альтернатива — десерты без выпечки. Из обычного печенья, шоколада, сливок и нескольких дополнительных ингредиентов можно сделать красивые угощения, которые не уступают праздничным тортам по вкусу и внешнему виду.

Для встречи Нового года 2027 подойдут нежные шоколадные рулеты, порционные десерты в стаканчиках, сливочные шарики и торты, которым достаточно нескольких часов в холодильнике. Собрали пять рецептов, которые удобно приготовить заранее.

1. Шоколадный рулет «Зимняя сказка» без выпечки

Этот десерт напоминает праздничное полено. Внутри — нежный сливочный крем, снаружи — насыщенная шоколадная основа из печенья.

Ингредиенты на 8 порций:

шоколадное печенье — 300 г;

молоко — 120 мл;

сливочное масло — 40 г;

какао — 2 ст. л.;

сливочный творожный сыр — 200 г;

сахарная пудра — 50 г;

кокосовая стружка — 40 г.

Приготовление:

Измельчите печенье в мелкую крошку. Добавьте какао и растопленное сливочное масло. Постепенно влейте молоко, замешивая пластичную массу, которая хорошо держит форму. Творожный сыр смешайте с сахарной пудрой и кокосовой стружкой. Распределите шоколадную массу между двумя листами пергамента, формируя прямоугольник толщиной около 7 мм. Снимите верхний лист и равномерно нанесите сливочный крем. С помощью нижнего листа аккуратно сверните рулет. Заверните его в пищевую плёнку и уберите в холодильник минимум на 3 часа.

Перед подачей посыпьте рулет какао или кокосовой стружкой. На разрезе получится красивый контраст тёмной основы и белого крема.

2. Десерт «Снежные облака» в стаканчиках

Порционные десерты особенно удобны для новогоднего застолья. Их не нужно нарезать, а прозрачные стаканчики позволяют показать красивые слои.

Ингредиенты на 6 порций:

песочное печенье — 180 г;

сливки жирностью 33% — 300 мл;

сливочный творожный сыр — 250 г;

сахарная пудра — 70 г;

белый шоколад — 100 г;

мандарины — 3 шт.;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

Печенье измельчите в крошку. Белый шоколад растопите и дайте ему остыть до тёплого состояния. Творожный сыр смешайте с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Добавьте растопленный шоколад и перемешайте. Холодные сливки взбейте до мягких пиков и осторожно соедините с сырной массой. Мандарины очистите, разделите на дольки, удалите косточки и по возможности плёнки. На дно стаканчиков выложите немного печенья. Добавьте слой сливочного крема, затем кусочки мандаринов. Повторите слои и завершите десерт кремом.

Уберите стаканчики в холодильник на 2–3 часа. Перед подачей украсьте шоколадной стружкой или небольшими дольками мандарина.

3. Шоколадные шарики «Новогодние снежки»

Небольшие сладости в кокосовой обсыпке напоминают снежки. Их удобно подавать на общем блюде, а приготовление не требует даже специальных формочек.

Ингредиенты на 18–20 штук:

песочное печенье — 250 г;

тёмный шоколад — 120 г;

сливки жирностью 20% — 100 мл;

сливочное масло — 30 г;

кокосовая стружка — 80 г;

сахарная пудра — 20 г.

Приготовление:

Печенье измельчите в мелкую крошку. Шоколад поломайте на кусочки и переложите в миску. Сливки нагрейте почти до кипения и залейте ими шоколад. Добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности. Соедините шоколадную смесь с печеньем. Уберите массу в холодильник на 30–40 минут, чтобы она стала плотнее. Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Смешайте кокосовую стружку с сахарной пудрой и обваляйте в ней заготовки.

Перед подачей охладите снежки ещё около часа. Для разнообразия внутрь каждого шарика можно положить по одному обжаренному ореху.

4. Торт «Шоколадный бархат» из печенья

Этот десерт особенно понравится любителям насыщенного шоколадного вкуса. Печенье постепенно пропитывается сливочным кремом и становится мягким, словно настоящие коржи.

Ингредиенты на 8 порций:

шоколадное печенье — 350 г;

сливочный творожный сыр — 350 г;

сливки жирностью 33% — 250 мл;

тёмный шоколад — 150 г;

сахарная пудра — 60 г;

молоко — 100 мл.

Приготовление:

Растопите 100 г шоколада и остудите до тёплого состояния. Творожный сыр соедините с сахарной пудрой. Добавьте растопленный шоколад и перемешайте. Охлаждённые сливки взбейте до мягких пиков и аккуратно вмешайте в крем. Застелите форму диаметром около 18 см пищевой плёнкой. Быстро окунайте печенье в молоко и выкладывайте первым слоем. Покройте печенье шоколадным кремом. Чередуйте слои, пока ингредиенты не закончатся. Верхним должен быть крем. Уберите торт в холодильник минимум на 6 часов, лучше на ночь.

Перед подачей украсьте оставшимся шоколадом, натёртым на мелкой тёрке. Если печенье уже достаточно мягкое, его можно не смачивать молоком.

5. Десерт «Белоснежные пирамидки» со сливочным кремом

Небольшие пирожные с хрустящей основой и белым кремом выглядят нарядно и подходят для праздничной подачи.

Ингредиенты на 8 пирожных:

песочное печенье — 200 г;

сливочное масло — 70 г;

сливочный творожный сыр — 250 г;

сливки жирностью 33% — 150 мл;

белый шоколад — 100 г;

сахарная пудра — 30 г;

кокосовая стружка — 40 г.

Приготовление:

Измельчите печенье в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Разделите массу на восемь частей. С помощью небольших кулинарных колец сформируйте круглые основы толщиной около 1 см. Уберите заготовки в холодильник на 20 минут. Белый шоколад растопите и немного остудите. Творожный сыр смешайте с сахарной пудрой и шоколадом. Холодные сливки взбейте до мягких пиков и соедините с сырной массой. Переложите крем в кондитерский мешок с широкой фигурной насадкой. Отсадите крем на каждую основу высокой спиралью, постепенно сужая её кверху. Посыпьте пирожные кокосовой стружкой и охладите в течение 2 часов.

Получатся небольшие белоснежные пирамидки, напоминающие заснеженные ёлочки.

Какой десерт выбрать на Новый год

Десерт Активное приготовление Охлаждение «Зимняя сказка» 25 минут От 3 часов «Снежные облака» 20 минут 2–3 часа «Новогодние снежки» 25 минут Около 2 часов «Шоколадный бархат» 30 минут От 6 часов «Белоснежные пирамидки» 30 минут Около 2,5 часа

Время указано приблизительно и зависит от температуры продуктов, размеров порций и особенностей холодильника.

Как подготовить сладости заранее

Большинство десертов без выпечки становятся вкуснее после нескольких часов охлаждения. Поэтому основную работу удобно выполнить 30 декабря.

Шоколадный рулет и торт из печенья можно приготовить накануне. За ночь они хорошо пропитаются и будут легче нарезаться.

Шоколадные снежки также удобно сделать заранее, а перед подачей дополнительно обвалять в кокосовой стружке.

Порционные десерты и сливочные пирамидки лучше украсить свежими фруктами непосредственно перед застольем, чтобы декор сохранил аккуратный вид.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для десертов со сливочным кремом используйте хорошо охлаждённые сливки жирностью не менее 33%. Они лучше взбиваются и помогают начинке держать форму. Не соединяйте взбитые сливки с горячим шоколадом: сначала дайте ему остыть до слегка тёплого состояния. Готовые сладости храните в холодильнике при температуре не выше +4 °C и не оставляйте на праздничном столе дольше двух часов.

Для новогоднего застолья необязательно готовить большой торт. Шоколадный рулет, нежный десерт с мандаринами, кокосовые снежки, торт из печенья и сливочные пирамидки позволят разнообразить сладкое меню без духовки. А главное, почти всю работу можно сделать заранее и встретить Новый год 2027 без лишней спешки.

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