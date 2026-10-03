Телефон начал сам запускать камеру с заблокированного экрана: какая комбинация может срабатывать в кармане

Смартфон достают из кармана, а вместо экрана блокировки уже открыта камера. Иногда в галерее даже появляются случайные снимки. Это не обязательно означает неисправность: камера специально доступна без разблокировки, чтобы ее можно было быстро запустить.

Проблема начинается, когда соответствующий жест или комбинация клавиш слишком легко срабатывают в кармане.

Проверьте двойное нажатие кнопки

На многих Android-смартфонах камеру можно быстро открыть двойным нажатием кнопки питания. Название и доступность этой функции зависят от производителя и версии системы.

Если телефон лежит в тесном кармане или чехол сильно выступает над кнопками, два случайных нажатия могут восприниматься системой как команда запуска камеры. Найдите в настройках раздел с жестами, быстрыми действиями или боковой кнопкой и проверьте назначенные комбинации.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для проверки я бы на несколько часов отключил только быстрый запуск камеры кнопкой питания. Если случайные открытия прекратились, причина найдена. Если нет — следующим делом стоит проверить экран блокировки и защиту от случайных касаний».

Камеру можно открыть и с экрана блокировки

На смартфонах камера часто запускается жестом или кнопкой прямо с заблокированного экрана. Поэтому сначала может случайно включиться сам дисплей, а затем одежда или рука имитирует нужное касание.

На Android проверьте функцию защиты от случайных касаний или карманный режим, если они предусмотрены производителем. Также стоит посмотреть настройки жестов экрана блокировки.

На iPhone камера тоже доступна без ввода код-пароля. В зависимости от модели и версии iOS способы быстрого запуска могут отличаться, поэтому стоит проверить элементы управления экрана блокировки и доступные быстрые действия.

Не забудьте про чехол

Плотный чехол способен постоянно давить на боковую кнопку. Снимите его и некоторое время пользуйтесь смартфоном без него. Если проблема исчезла, менять настройки системы может вообще не понадобиться.

Если камера запускается сама, когда телефон неподвижно лежит на столе, проверьте состояние боковых кнопок и сенсорного экрана. Самопроизвольные нажатия, особенно после падения, попадания влаги или замены дисплея, уже могут указывать на аппаратную проблему.

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