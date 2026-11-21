Казанский федеральный университет отметил 222-летие. Празднование началось с торжественного заседания учёного совета в Императорском зале, которое открыл ректор Ленар Сафин. Он подчеркнул, что главное богатство вуза — это люди, которые носят в сердце любовь к альма-матер.

В рамках заседания 65 сотрудников получили государственные и ведомственные награды России и Татарстана, среди награждённых — президент КФУ Рияз Минзарипов. Поздравить университет пришли выпускники, представители федеральных органов власти и руководство республики.

Завершился праздник концертом Дмитрия Маликова в большом зале спортивно-концертного комплекса «УНИКС». Певец, известный хитами «До завтра», «Ты одна, ты такая» и «Звезда моя далёкая», представил сольную программу, включившую как старые любимые песни, так и новые композиции. Подробности сообщили в пресс-службе университета.