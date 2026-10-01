Отопление в Татарстане за год подорожало на 22,5 процента

Отопление в Татарстане за год стало дороже на 22,5 процента. Ровно такой же рост зафиксирован по водоотведению — обе коммунальные позиции прибавили одинаково. Об этом сообщил Росстат по республике.

Статистика отражает годовую динамику платежей. Она касается жителей республики, которые ежемесячно оплачивают коммунальные услуги, а в холодный сезон суммы по отоплению традиционно становятся самыми крупными в квитанции.

Что означает рост на 22,5 процента на практике: строка за отопление в счете увеличилась относительно прошлогоднего уровня примерно на пятую часть. Вторая услуга из списка, водоотведение, прибавила в цене столько же.

Показатели за год совпали: и отопление, и водоотведение выросли на 22,5 процента, такие данные по республике приводит Росстат.