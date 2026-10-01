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О назначении генерального директора АО «Транснефть – Прикамье»

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Генеральным директором АО «Транснефть – Прикамье» с 1 октября 2026 года назначен Александр Ришатович Меджитов.

А.Р. Меджитов окончил Ижевский государственный технический университет по специальностям «Оборудование и технология сварочного производства» и «Экономика и управление на предприятиях (в машиностроении)».

В системе «Транснефть» А.Р. Меджитов трудится более двадцати лет. Ранее занимал должность начальника Удмуртского РНУ АО «Транснефть – Прикамье».

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд А.Р. Меджитов отмечен наградами: Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики, Почетной грамотой ПАО «Транснефть», Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации.

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